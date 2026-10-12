Vecinos de Aguada aseguran que inseguridad aumentó con la apertura de un centro para personas en situación de calle

Vecinos del barrio Aguada denuncian que hay mayor inseguridad luego de la instalación de un refugio del Sinae en un local de UTE de la zona, que comenzó a utilizarse en el marco de la alerta roja por frío. La alerta cesó, pero el organismo quiere continuar con el funcionamiento del centro.

"Desde el 7 de mayo, que el gobierno y el Sinae nos pusieron un centro de evacuados acá a una cuadra, hay hechos de violencia, robos, amenazas, amedrantamiento, hurtos a locales comerciales, a vecinos, intento de entrar a domicilios", contó Ignacio Izquierdo, vecino de la zona.

Además, aseguró que hay un comercio que fue robado 62 veces desde abril, incluso antes de la apertura del refugio.

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"Hay un antes y un después en el barrio, porque hay una cantidad de usuarios en el centro, que son más de 200 personas que invadieron la zona. Que salen, pernoctan por el barrio y ha marcado una dinámica de aumento de robos, rapiñas, contenedores desbordados que además van y los devuelven. Es un caos generalizado, después de la llegada de este centro al barrio", afirmó Heidi Do Mato, también vecina.

Reclaman que se cierre el centro, aseguran que se sienten inseguros y han dialogado con autoridades policiales de la zona.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron a Subrayado que el centro, ubicado en Cuareim y César Díaz, cambiará su funcionamiento con la incorporación al sistema de protección social, para ser un centro de contingencia y respuesta inmediata, con cambios en sus características. Entre otras cosas, buscan favorecer la convivencia con los vecinos del barrio.