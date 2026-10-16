RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DE RIELES

Menor de 13 años fue baleado en una rodilla; la madre dijo que le dispararon desde una moto

El adolescente estaba en la esquina de Pasaje Galicia e Hydra cuando fue baleado; la madre lo trasladó a la policlínicas de Malinas.

policía-noche-malinas-

Un menor de 13 años resultó herido de bala en la tarde de este viernes en el barrio Punta de Rieles.

La madre dijo a Subrayado que el adolescente estaba en la esquina de Pasaje Galicia e Hydra cuando pasaron dos individuos en moto y le dispararon a la altura de la rodilla.

La madre lo trasladó a la policlínica de Malinas; posteriormente fue derivado a otro centro de salud. La herida tiene orificio de entrada y salida.

menor de 17 anos se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en villa espanola
Seguí leyendo

Menor de 17 años se encuentra internado tras ser baleado en una pierna, en Villa Española

La Policía se trasladó hasta la escena en busca de vainas, pero no encontró; presumen que el ataque se dio con revolver y no con una pistola.

Los efectivos trabajan en el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SINIESTRO 18 DE AGOSTO DE 2025

Chofer que atropelló a una pasajera de 82 años cuando se bajaba del ómnibus y le provocó la muerte fue condenado
MALDONADO

Dos personas que compraron terrenos a imputados por estafas en Punta Negra presentaron denuncia
Robo millonario

Tres detenidos por robo millonario a una bodega en Canelones: quisieron cobrar cheque por $400.000 en un banco
FENÓMENO DEL NIÑO

Acuerdos entre personas cercanas y una mochila con un kit de emergencia: recomendaciones del Sinae ante inundaciones
robaron dinero y celulares

Coparon una casa en Punta Gorda, propiedad de un empresario a quien golpearon y le robaron dinero

Te puede interesar

Foto cedida a Subrayado. Auto incautado durante el procedimiento en Montevideo. video
DETENIDOS EN UN BANCO

Condenaron a los tres hombres que intentaron cobrar un cheque robado en una bodega de Canelones
Menor de 13 años fue baleado en una rodilla; la madre dijo que le dispararon desde una moto
PUNTA DE RIELES

Menor de 13 años fue baleado en una rodilla; la madre dijo que le dispararon desde una moto
Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional video
TRANSPORTE EN MONTEVIDEO

Gremial del taxi presentó pedido formal a la IMM y la Junta para que la mampara sea opcional

Dejá tu comentario