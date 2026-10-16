Un menor de 13 años resultó herido de bala en la tarde de este viernes en el barrio Punta de Rieles.
Menor de 13 años fue baleado en una rodilla; la madre dijo que le dispararon desde una moto
El adolescente estaba en la esquina de Pasaje Galicia e Hydra cuando fue baleado; la madre lo trasladó a la policlínicas de Malinas.
La madre dijo a Subrayado que el adolescente estaba en la esquina de Pasaje Galicia e Hydra cuando pasaron dos individuos en moto y le dispararon a la altura de la rodilla.
La madre lo trasladó a la policlínica de Malinas; posteriormente fue derivado a otro centro de salud. La herida tiene orificio de entrada y salida.
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La Policía se trasladó hasta la escena en busca de vainas, pero no encontró; presumen que el ataque se dio con revolver y no con una pistola.
Los efectivos trabajan en el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.
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