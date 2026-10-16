Menor de 13 años fue baleado en una rodilla; la madre dijo que le dispararon desde una moto

Un menor de 13 años resultó herido de bala en la tarde de este viernes en el barrio Punta de Rieles.

La madre dijo a Subrayado que el adolescente estaba en la esquina de Pasaje Galicia e Hydra cuando pasaron dos individuos en moto y le dispararon a la altura de la rodilla.

La madre lo trasladó a la policlínica de Malinas; posteriormente fue derivado a otro centro de salud. La herida tiene orificio de entrada y salida.

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La Policía se trasladó hasta la escena en busca de vainas, pero no encontró; presumen que el ataque se dio con revolver y no con una pistola.

Los efectivos trabajan en el análisis de las cámaras de videovigilancia para dar con los responsables.