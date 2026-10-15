Dos personas que compraron terrenos a imputados por estafas en Punta Negra presentaron denuncia

Compradores de terrenos del balneario Punta Negra se presentan ante Fiscalía para saber si los padrones que adquirieron, entienden que de buena fe, están en regla o también fueron parte de una estafa.

Esto tras conocerse una maniobra de estafa por la que vendían terrenos en ese balneario de Maldonado con documentación falsa, por lo que fueron imputadas dos personas y condenadas otras dos, entre estas una escribana y el dueño de una inmobiliaria .

Las denuncias fueron presentadas ante Crimen Organizado porque estas personas compraron terrenos a quienes hoy están judicializados. "De un estudio muy minucioso y pormenorizado de las actuaciones, nosotros entendemos que hay sociedades anónimas que se repiten, hay poderes que a nuestro juicio nos generan un manto de duda. Hay adquisiciones a una sociedad anónima que también nos genera duda y ponemos a disposición toda esa documentación, radicamos la denuncia pertinente, pedimos acceso a la investigación, para poder dilucidar, y nos presentamos como eventuales víctimas a efectos de sacarnos las dudas pertinentes", explicó el abogado Sebastián Serrón, defensa de denunciantes.