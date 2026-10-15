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MALDONADO

Dos personas que compraron terrenos a imputados por estafas en Punta Negra presentaron denuncia

Por este caso, fueron imputados y condenados el dueño de una inmobiliaria y una escribana, entre otras personas vinculadas al hecho.

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Compradores de terrenos del balneario Punta Negra se presentan ante Fiscalía para saber si los padrones que adquirieron, entienden que de buena fe, están en regla o también fueron parte de una estafa.

Las denuncias fueron presentadas ante Crimen Organizado porque estas personas compraron terrenos a quienes hoy están judicializados. "De un estudio muy minucioso y pormenorizado de las actuaciones, nosotros entendemos que hay sociedades anónimas que se repiten, hay poderes que a nuestro juicio nos generan un manto de duda. Hay adquisiciones a una sociedad anónima que también nos genera duda y ponemos a disposición toda esa documentación, radicamos la denuncia pertinente, pedimos acceso a la investigación, para poder dilucidar, y nos presentamos como eventuales víctimas a efectos de sacarnos las dudas pertinentes", explicó el abogado Sebastián Serrón, defensa de denunciantes.

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