Acuerdos entre personas cercanas y una mochila con un kit de emergencia: recomendaciones del Sinae ante inundaciones

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) recomienda a las familias tener bolsos de emergencia preparados ante posibles inundaciones que, prevén, traerá el fenómeno del niño. Además, aconseja hacer un acuerdo en cada hogar sobre cómo actuar ante estas situaciones.

“En zonas inundables, este bolso facilita la evacuación de la vivienda y ayuda a contar con un mínimo de seguridad y dignidad durante las primeras 72 horas”, señala el comunicado. “Prepararnos antes de que ocurra una emergencia nos permite actuar con mayor seguridad cuando se presenta. Saber cómo actuar, acordar con nuestras personas de confianza qué hacer y tener a mano lo indispensable son pasos sencillos que podemos dar desde nuestros hogares”, agrega.

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Botiquín de primeros auxilios con vendas, tijeras, gasas, analgésicos y termómetro, entre otros.

Bolsa plástica hermética con fotocopias u originales de la documentación de todas las personas del hogar: cédulas de identidad, pasaportes, carnés de salud, tarjetas de beneficiarios del Mides, tarjetas de crédito, entre otros.

La lista de contactos del Acuerdo para Emergencias, junto con los de los servicios de emergencia locales.

Radio a pilas.

Linterna a dínamo o pilas.

Pilas de repuesto.

Encendedor o fósforos.

Botellas con agua.

Una muda de ropa básica para cada persona del hogar.

Alimentos especiales de uso habitual (comida para bebés, ración para mascotas, entre otros).

Elementos de higiene personal (cepillo de dientes, toallitas húmedas, desodorante, pañales, toallas femeninas, entre otros).

Medicación, en caso de que alguna persona del hogar la utilice, junto con las indicaciones para su administración.

Llaves.

Elementos de recreación, como juguetes o libros.

Bolsas plásticas.

Cargadores de dispositivos y, si es posible, baterías externas

El acuerdo para emergencias en el hogar o con vecinos

"El Acuerdo para Emergencias es un conjunto de decisiones sobre qué hacer si ocurre una emergencia, que tomamos junto a las personas con las que convivimos o, si vivimos solos o solas, con nuestra red de confianza: familiares, amistades o vecinos. Conviene elaborarlo con tiempo, antes de que sea necesario, y asegurarnos de que todas las personas involucradas lo conozcan", señala el comunicado.

Entre las recomendaciones en este sentido, está tener "una lista con los números de celular de las personas que forman parte del acuerdo y los teléfonos y direcciones de los lugares donde desarrollan sus actividades cotidianas".

También, marcar dos lugares de encuentro por si es riesgoso volver a la vivienda, uno más cerca y otro en un barrio más lejos.

Además, "el contacto de una persona de confianza que viva fuera del barrio para tomar como referencia si no logramos comunicarnos entre nosotros", así como "acordar precauciones especiales para las personas más vulnerables: niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad y personas enfermas" y "tener pulseras identificadoras para niños y niñas con el nombre y el teléfono de la persona adulta responsable, para poder contactarla si se pierden o desorientan durante una evacuación".

Las mascotas también son parte de la familia y hay que definir un plan para ellas en caso de evacuación.

"Si en el hogar hay personas que siguen un tratamiento médico, como medicación diaria, oxígeno o equipos que dependen de la electricidad, prever cómo asegurar su continuidad ante una evacuación o un corte de energía, y mantener contacto con su prestador de salud", agrega.

También recomienda mantener la calma para poder tomar decisiones con más claridad, ser prudentes y "no intentar maniobras para las que no fuimos entrenados ni sobrevalorar nuestras posibilidades mientras llega la ayuda especializada". En los casos que así lo requieran, llamar al 911, y notificar al propio Sinae con información clara y certera.