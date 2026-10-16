Ministerio de Ganadería declaró el estado de alerta institucional ante el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró el estado de alerta institucional ante el fenómeno de El Niño.

La resolución implica que el grupo interinstitucional de monitoreo y gestión de la emergencia agroclimática, que trabaja en el plan de contingencia y en herramientas financieras de apoyo a los productores, se mantiene en sesión permanente.

La medida abarca no solo el MGAP sino toda la institucionalidad agropecuaria. El grupo está integrado por todas las unidades ejecutoras y oficinas del ministerio, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) y los institutos agropecuarios.

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La resolución busca facilitar la coordinación centralizada con el gobierno nacional, las intendencias, los Comités Departamentales de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales para apoyar el Sistema de Alerta Temprana.

“Conscientes de lo que significa para quienes producen enfrentar eventos climáticos extremos, tal como hicimos desde fines del año pasado en un escenario antagónico de sequía, ponemos todos nuestros equipos a trabajar de forma coordinada para anticiparnos y acompañar a los productores con medidas y acciones concretas para sortear de la mejor manera lo que pueda venir”, destacó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.