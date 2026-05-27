Vecinos de Punta de Rieles reclaman acceso a internet: "Ya va a hacer casi un mes; queremos una solución"

Una de las vecinas dijo a Subrayado que el 10 tuvieron un corte, comenzaron a reclamar y la respuesta era que se debía a roturas, a robos de cables, a problema de routers, entre otras cosas.

"Vienen, porque vemos que están trabajado los de Antel. La fecha estaba para hoy a las 6 de la tarde, estuvieron trabajando en esta columna (...) ahora nos pasan el reclamos para el lunes y seguimos sin internet, ya va a hacer casi un mes. Los niños tienen que estudiar, uno puede recargar y manejarse con los datos móviles, pero no dan para nada. Somos muchas familias que estamos sin internet", comentó.