RECIBÍ EL NEWSLETTER
SIN EL SERVICIO

Vecinos de Punta de Rieles reclaman acceso a internet: "Ya va a hacer casi un mes; queremos una solución"

Los vecinos dijeron a Subrayado que son muchas familias que están sin el servicio y que lo necesitan para trabajar y estudiar.

punta-de-rieles-internet

Vecinos de Punta de Rieles reclaman acceso a internet y denuncian problemas desde el pasado 10 de mayo.

Una de las vecinas dijo a Subrayado que el 10 tuvieron un corte, comenzaron a reclamar y la respuesta era que se debía a roturas, a robos de cables, a problema de routers, entre otras cosas.

"Vienen, porque vemos que están trabajado los de Antel. La fecha estaba para hoy a las 6 de la tarde, estuvieron trabajando en esta columna (...) ahora nos pasan el reclamos para el lunes y seguimos sin internet, ya va a hacer casi un mes. Los niños tienen que estudiar, uno puede recargar y manejarse con los datos móviles, pero no dan para nada. Somos muchas familias que estamos sin internet", comentó.

anima celebra 10 anos e inaugura nueva sede; ofrece reinsercion educativa, culminacion de bachillerato y herramientas de empleo
Seguí leyendo

Ánima celebra 10 años e inaugura nueva sede; ofrece reinserción educativa, culminación de Bachillerato y herramientas de empleo

Y agregó: "Queremos una solución (...) uno se atrasa un día en el internet y te lo cortan".

Temas de la nota

Lo más visto

video
LA CONTACTARON POR WHATSAPP

Docente fue víctima de una estafa: le vaciaron las cuentas y pidieron un préstamo de $200.000 a su nombre
al ex comcar

Trasladaron a una unidad carcelaria de máxima seguridad al Ricardito tras triple homicidio en el Cerro
CRUZ DE CARRASCO

Intento de rapiña: joven que esperaba ómnibus en una parada fue baleado; la Policía busca al delincuente
MONTEVIDEO

Incautaron más de 8.000 kilos de carne vacuna que se comercializaba por redes sociales
DEMANDA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

Gimena denuncia que hace cuatro años fue suplantada su identidad por una mujer que dio su nombre al ser detenida

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Auto donde viajaba el bebé con su padre, ambos resultaron baleados.
HOMICIDIO DEL 27 DE ABRIL

Un adolescente de 16 años fue detenido como sospechoso del asesinato a tiros de un bebé en Colón
Foto: Subrayado. Escena donde fue hallado el cuerpo en San Carlos.
HOMICIDIO EN SAN CARLOS

Imputaron al hombre que mató a una mujer y con la ayuda de otro escondió el cuerpo en una heladera
La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone pasó para el lunes 22 de junio
EN EL SENADO

La interpelación al ministro de Economía Gabriel Oddone pasó para el lunes 22 de junio

Dejá tu comentario