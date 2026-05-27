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ÁNIMA CAMPUS

Ánima celebra 10 años e inaugura nueva sede; ofrece reinserción educativa, culminación de Bachillerato y herramientas de empleo

La directora ejecutiva de la institución, Ximena Sommer, dijo a Subrayado que para la reinserción educativa no hay límite de edad y se termina en dos semestres.

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Ánima celebra 10 años con la inauguración de una nueva sede de educación y prácticas laborales para jóvenes, llamada Ánima Campus.

La directora ejecutiva de la institución, Ximena Sommer, dijo a Subrayado que sienten que van a expandir todo el valor que tienen para ofrecer.

"Somos una organización de formación dual, trabajamos para lo que es la inclusión social y laboral de adolescentes, jóvenes y adultos. Todo lo que es la reinserción educativa y la culminación del Bachillerato, integrando sobre todo herramientas para la mejora de la empleabilidad", explicó.

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Actualmente trabajan con 600 personas, 300 en los programas de Bachillerato dual (aprendizaje en el aula y en el espacio de trabajo). Para la reinserción educativa no hay límite de edad y se termina en dos semestres.

"Hay un crecimiento humano muy grande. Ánima acompaña su trayectoria obviamente académica, profesional y también personal, es parte como esa huella que deja Ánima que tiene que ver con potenciar el desarrollo de las personas, es como nuestro objetivo, nuestro propósito más profundo", comentó.

Por su parte, Nicolle Bentancor, estudiante, contó a Subrayado que llegó por comentarios de que se trataba de un centro donde poder cursar Bachillerato y obtener experiencia laboral.

Santiago Moreira, otro estudiante, contó que sus abuelos le dijeron sobre Ánima, le interesó la propuesta y se postuló. "Encontré un espacio bastante lindo donde tienen mucha consideración, además de lo académico lo psicológico, siempre te están respaldando", indicó.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de https://anima.edu.uy/finest/

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