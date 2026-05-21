Sindicato del Taxi de Canelones apuntó contra reglamentación de choferes de aplicaciones: "La intendencia premia la ilegalidad"

La Intendencia de Canelones avanza en la reglamentación de choferes de aplicaciones y este viernes 22 de mayo abre un cupo inicial de 500 permisos en la página de la comuna.

Ante esta noticia, el Sindicato de Trabajadores del Taxi de Canelones manifestó su preocupación por la habilitación de la intendencia.

"Venimos con un deterioro real del salario de nuestros afiliados y la intendencia muestra otra vez una ineficacia y una desprolijidad en hacer las cosas. Estas multinacionales vienen trabajando hace una década y regularmente y con una competencia totalmente desleal a nuestro sector y deprimiendo aún más a un sector que venía vapuleado. La intendencia con esto lo que hace es premiar la ilegalidad de estos 10 años en deterioro del salario real", dijo Edgar García.

García comentó que será un impacto negativo para las 700 familias que viven de esto. Consultado sobre si hubo algún ofrecimiento desde la Dirección de Transporte, el integrante del gremio dijo que "lo que nos ofrece es un chiste, porque nosotros venimos peleando para que esto no salga y los tres directores de tránsito, nos ofrecen si los empleados queríamos chapa de aplicaciones, le dijimos que es totalmente irrisorio lo que nos están proponiendo, roza lo inmoral".

Por su parte, Facundo Duarte, de la Asociación de Choferes de Aplicaciones de Canelones, manifestó su alegría porque se cierra un ciclo de hace dos años.

"La reglamentación y la inscripción para acceder al permisario nos deja muy contentos", indicó. Y agregó: "A nosotros como trabajadores nos da la garantía de tener un marco que nos de la seguridad de poder trabajar en la calle tranquilos (...) frente a la intendencia vamos a ser legales".

Duarte explicó que además, da la garantía de que quien va a buscar al pasajero es realmente quien figura en la aplicación.

CHOFERES APLICACIONES

El director general de Tránsito y Transporte de Canelones, Alejandro Alberro, aclaró que la inscripción se extiende hasta el 29 de mayo vía online en la página de la comuna canaria; son 500 permisos para vehículos particulares.

"Hemos manifestado que el taxi tiene que ser partícipe también de esta intermediación entre lo que es la oferta y la demanda y bueno, eso es voluntad de cada propietario de taxi acogerse a esta nueva modalidad de transporte", señaló.