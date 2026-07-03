Vecinos de Médanos de Solymar denuncian gatos baleados; veterinaria llamó a no normalizar maltrato animal

Vecinos de la zona de Médanos de Solymar están preocupados y denuncian la presencia de gatos baleados.

La médica veterinaria Natalia Lamas dijo a Subrayado que el animal llegó por una herida de bala que le provocó una fractura en el fémur y que lo más preocupante es que no es el primer caso.

"Es provocado, es un dolor que se podría evitar. El mensaje es a la sociedad de no normalizar el maltrato animal, las leyes existen, pero necesitan que sean cumplidas y que no queden impunes quienes les generan un daño a un animal", dijo la veterinaria.

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Lamas comentó que se trata del segundo gato que llega herido de la misma familia y de la misma zona.

"La bala es en el miembro anterior, en el húmero. Es complicado porque una fractura no es un tratamiento de un día, requiere de mucho tiempo de recuperación, mínimo el paciente está un mes y medio con reposo absoluto para lograr que consolide la fractura, tomando analgésicos y con cuidados del dueño", explicó.

Lamas comentó que además está el dolor de un familia. "Hoy es una fractura y el animal se salvó, pero otra vez podemos hablar que perdió la vida (...) no hay justificación ninguna para generarle un daño a un animal. El motivo puede ser de parte de quien lo hace, una molestia del gato en su casa, en su ambiente, pero eso no justifica resolverlo de este modo", señaló.