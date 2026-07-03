Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa

Un policía se encuentra grave y una funcionaria policial resultó herida durante un tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en el barrio Atahualpa, en Montevideo, en la mañana de este viernes.

El enfrentamiento ocurrió en un residencial ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Según información policial, dos policías llegaron al lugar cuando tres delincuentes estaban dentro del edificio cometiendo una rapiña.

Allí se produjo un intercambio de disparos. Un policía recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Español, donde permanece internado en estado grave. Su compañera sufrió una herida de bala en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.

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#AHORA | Asalto en un residencial de ancianos en Atahualpa quedó registrado en al menos una cámara de vigilancia. En la filmación se escuchan varios disparos y se observa que las víctimas se refugian hacia el suelo. https://t.co/zueE3eMnjF pic.twitter.com/eKBTwuRJcc — Subrayado (@Subrayado) July 3, 2026

No hubo ancianos ni empleados lesionados. En el lugar había 45 adultos mayores al momento de la rapiña.

Foto: Subrayado.

Uno de los propietarios del residencial, Matías Pereira, dijo a Subrayado que los delincuentes buscaban dinero, aunque no hay más que una caja chica. Al no encontrar una suma importante, se llevaron al menos un anillo y otros objetos de menor valor.

Tras el asalto, la Policía desplegó un amplio operativo en varias manzanas del barrio. Efectivos realizaron inspecciones casa por casa con autorización de vecinos, revisaron contenedores y controlaron peatones para intentar ubicar a los autores.

Foto: Subrayado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue al Hospital Español para interiorizarse sobre el estado de salud de los policías heridos.

El residencial emitió un comunicado en el que informó que todos sus residentes y funcionarios se encuentran bien y que la situación está controlada. Además, expresó su solidaridad con los dos policías lesionados y agradeció la actuación de la Policía.

Cámaras de seguridad registraron imágenes de los delincuentes con los rostros cubiertos en la calle y también el momento de la rapiña.

A media cuadra del residencial la Policía preservó una escena donde fue hallada una billetera y recibos.

Foto: Subrayado.

Del procedimiento participaron funcionarios de Unatem, GRT, Digoe, UPRM III y IV, Investigaciones de Zona III y el Departamento de Homicidios.