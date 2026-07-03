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INTERNADO EN EL HOSPITAL ESPAÑOL

Operaron al policía herido durante la rapiña en un residencial: está "grave, pero estable", informó Interior

La otra policía herida, una joven de 23 años, está internada en el Hospital Policial, "estable".

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

El Policía de 48 años que fue baleado durante una rapiña en un residencial en el barrio Atahualpa está "grave, pero estable", informó el Ministerio del Interior.

Permanece internado en CTI luego de ser operado en el Hospital Español. La Jefatura de Montevideo informó que el hombre fue diagnosticado con "herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo, a la altura del pecho, con orificio de entrada sin salida".

Una policía de 23 años también fue herida en este hecho, y permanece en el Hospital Policial, por una "herida de arma de fuego en miembro inferior derecho con entrada y salida, estable".

Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
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El enfrentamiento ocurrió en un residencial ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Según información policial, dos policías llegaron al lugar cuando tres delincuentes estaban dentro del edificio cometiendo una rapiña.

Allí se produjo un intercambio de disparos. Un policía recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Español, donde permanece internado en estado grave. Su compañera sufrió una herida de bala en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.

No hubo ancianos ni empleados lesionados. En el lugar había 45 adultos mayores al momento de la rapiña.

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