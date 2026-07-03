"Todas las personas captadas y las que vienen voluntariamente tienen cupo", aseguran desde el Mides ante bajas temperaturas

Aumenta la concurrencia a refugios por ola de frío. El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, indicó que son cerca de 4.000 personas las asistidas en el cupo de contingencia, además de las más de 5.000 en otros dispositivos.

“Nosotros desde siempre, pero desde el 7 de mayo especialmente, con la coordinación del Sistema Nacional de Emergencias, estamos desplegando no solo más plazas, sino más capacidades de ir a la búsqueda”, dijo.

El informe del Sinae de este viernes indicó que 3.884 fueron asistidos en la noche del jueves, por el sistema de emergencia.

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“Todas las personas captadas y las que vienen voluntariamente tienen cupo”, aseguró.

Uno de los usuarios de centros de Mides, que está hace dos días en uno, contó que lo fueron a buscar donde estaba. “Si te ven en la calle te recogen y te dan un alimento, un desayuno, es para bajar las revoluciones del tema de las adicciones también”, dijo.

El Instituto Nacional de Bienestar Animal trabaja en el traslado de animales que viven con personas en situación de calle. Estiman que en los refugios existen unos 30 perros en total. Además, cuidan su sanidad.

“Una de las cosas que sucedían en calle es que las personas no querían ir por no ir con parte de su familia que son los perros que los acompañan”, indicó el presidente del INBA, Esteban Vieta.