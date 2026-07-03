RECIBÍ EL NEWSLETTER

"Todas las personas captadas y las que vienen voluntariamente tienen cupo", aseguran desde el Mides ante bajas temperaturas

El Instituto Nacional de Bienestar Animal trabaja en el traslado de animales que viven con personas en situación de calle.

Daniel-Gerhard-mides

Aumenta la concurrencia a refugios por ola de frío. El director nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, indicó que son cerca de 4.000 personas las asistidas en el cupo de contingencia, además de las más de 5.000 en otros dispositivos.

“Nosotros desde siempre, pero desde el 7 de mayo especialmente, con la coordinación del Sistema Nacional de Emergencias, estamos desplegando no solo más plazas, sino más capacidades de ir a la búsqueda”, dijo.

El informe del Sinae de este viernes indicó que 3.884 fueron asistidos en la noche del jueves, por el sistema de emergencia.

investigan situacion del hombre que murio en la calle en prado, informo el ministro de desarrollo social
Seguí leyendo

Investigan situación del hombre que murió en la calle en Prado, informó el ministro de Desarrollo Social

“Todas las personas captadas y las que vienen voluntariamente tienen cupo”, aseguró.

Uno de los usuarios de centros de Mides, que está hace dos días en uno, contó que lo fueron a buscar donde estaba. “Si te ven en la calle te recogen y te dan un alimento, un desayuno, es para bajar las revoluciones del tema de las adicciones también”, dijo.

El Instituto Nacional de Bienestar Animal trabaja en el traslado de animales que viven con personas en situación de calle. Estiman que en los refugios existen unos 30 perros en total. Además, cuidan su sanidad.

“Una de las cosas que sucedían en calle es que las personas no querían ir por no ir con parte de su familia que son los perros que los acompañan”, indicó el presidente del INBA, Esteban Vieta.

Temas de la nota

Lo más visto

video
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
RAPIÑA EN BARRIO ATAHUALPA

Video: cámara de seguridad del residencial captó el momento del tiroteo entre los policías y los delincuentes
CAPITÁN DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

Valverde tras la eliminación: "Asumo la derrota, me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ

Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"

Te puede interesar

Foto: Subrayado.
INTERNADO EN EL HOSPITAL ESPAÑOL

Operaron al policía herido durante la rapiña en un residencial: está "grave, pero estable", informó Interior
Creemos que fue entregado, dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes video
BARRIO ATAHUALPA

"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes
Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo video
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"

Dejá tu comentario