Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"

Un residencial de ancianos ubicado en el barrio Atahualpa fue escenario de una rapiña, a las 10:54 de este viernes, e incluyó un tiroteo en el que resultaron dos policías heridos, uno de ellos de gravedad.

Carlos, uno de los vecinos del residencial, dijo a Subrayado que venía de hacer un mandado cuando vio todo el despliegue policial en la avenida Millán, se quedó un rato mirando y cuando volvió a su casa vio a uno de los delincuentes.

"Abro la puerta del fondo para sacar a una perrita chiquita que tenemos (...) y cuando salgo al fondo veo una persona de gorro negro, no llegué a ver ni cara ni nada, en el muro lindero con la iglesia. En un árbol de laurel que tengo grande, estaba sentado ahí escondido", contó.

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Y agregó: "Ahí salgo para afuera, le grito a mi señora agarra ya la nena y a mi madre. Cierro todo en segundos y mi señora se pegó un pique hasta Millán para avisarle a la Policía lo que estaba pasando. En menos de 30 segundos teníamos a 20 oficiales acá adentro. El dron que no paraba, el helicóptero que después vino".

Carlos dijo que el barrio es tranquilo y que hace años que no pasaba nada.