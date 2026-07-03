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TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"

Carlos contó a Subrayado que no le pudo ver la cara, pero que vio que tenía un gorro negro y estaba en el muro lindero de la iglesia.

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Carlos, uno de los vecinos del residencial, dijo a Subrayado que venía de hacer un mandado cuando vio todo el despliegue policial en la avenida Millán, se quedó un rato mirando y cuando volvió a su casa vio a uno de los delincuentes.

"Abro la puerta del fondo para sacar a una perrita chiquita que tenemos (...) y cuando salgo al fondo veo una persona de gorro negro, no llegué a ver ni cara ni nada, en el muro lindero con la iglesia. En un árbol de laurel que tengo grande, estaba sentado ahí escondido", contó.

Foto: Subrayado.
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Y agregó: "Ahí salgo para afuera, le grito a mi señora agarra ya la nena y a mi madre. Cierro todo en segundos y mi señora se pegó un pique hasta Millán para avisarle a la Policía lo que estaba pasando. En menos de 30 segundos teníamos a 20 oficiales acá adentro. El dron que no paraba, el helicóptero que después vino".

Carlos dijo que el barrio es tranquilo y que hace años que no pasaba nada.

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