HILARIÓN DE LA QUINTANA Y RAMALLO

Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego

Información a la que accedió Subrayado indica que el hecho ocurrió en Hilarión de la Quintana y Ramallo.

Balaceras, disturbios y pedreas contra la Policía se registraron este miércoles de noche en Hilarión de la Quintana y Ramallo, en el barrio Malvín Norte.

Información a la que accedió Subrayado indica que hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego; al momento no ha sido ubicada.

En el lugar trabaja personal de la comisaría 15°, Grupo PADO, Investigaciones, Digoe y Guardia Republicana.

Jefe de Policía de Montevideo Pablo Lotito, durante el operativo en Malvín Norte, zona de Boix y Merino. 
Operativo de la Policía en Malvín Norte tras atropello a un efectivo el domingo de noche

La zona viene siendo monitoreada con presencia policial.

