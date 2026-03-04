Balaceras, disturbios y pedreas contra la Policía se registraron este miércoles de noche en Hilarión de la Quintana y Ramallo, en el barrio Malvín Norte.
Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego
Información a la que accedió Subrayado indica que el hecho ocurrió en Hilarión de la Quintana y Ramallo.
Información a la que accedió Subrayado indica que hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego; al momento no ha sido ubicada.
En el lugar trabaja personal de la comisaría 15°, Grupo PADO, Investigaciones, Digoe y Guardia Republicana.
La zona viene siendo monitoreada con presencia policial.
