Disturbios en Malvín Norte: hubo pedreas y disparos; hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego

Balaceras, disturbios y pedreas contra la Policía se registraron este miércoles de noche en Hilarión de la Quintana y Ramallo, en el barrio Malvín Norte.

Información a la que accedió Subrayado indica que hay una denuncia por una persona herida de arma de fuego; al momento no ha sido ubicada.

En el lugar trabaja personal de la comisaría 15°, Grupo PADO, Investigaciones, Digoe y Guardia Republicana.

La zona viene siendo monitoreada con presencia policial. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2029343455151796574&partner=&hide_thread=false #AHORA | Disturbios en Malvín Norte: delincuentes se enfrentaron a la Policía. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/iSu4alBu8F — Subrayado (@Subrayado) March 4, 2026

Temas de la nota Malvín Norte

Policía