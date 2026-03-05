"Todos los días armas, todos los días tiroteos": vecinos de Malvín Norte se reúnen con el Ministerio del Interior.

Vecinos de Malvín Norte denuncian tiroteos diarios en la zona, con robos en las calles de forma asidua, y reclaman más presencia policial con patrullaje continuo.

Este jueves de tarde se reúnen con autoridades del Ministerio del Interior , en el barrio, y allí plantearán lo que viven en la zona.

Daniel, uno de los que convocó a la reunión, contó a Subrayado lo que pasa en el barrio: “Todos los días armas, todos los días tiroteos, las corridas de motos, los hurtos y arrebatos. Creo que Malvín Norte está involucrado, más allá de en drogas, en un problema entre vecinos también. Una bala perdida puede matar a un niño”.

“Necesitamos una respuesta concreta del Ministerio, que vengan a patrullar”, agregó.

Una comerciante del lugar dijo a Subrayado que además de los robos “hay consumo” de drogas en la calle.

“Los tiroteos se escuchan a cualquier hora”, agregó la mujer, que dice haber visto personas armadas en la zona. “En la noche tratás de no salir”, resumió.

Enfrentamientos

En los últimos días hubo varios enfrentamientos entre delincuentes y la Policía que realiza operativos en distintas zonas de Malvín Norte.

El domingo pasado una mujer policía fue apedreada en la cabeza y un efectivo de la Guardia Republicana fue atropellado en un control policial.