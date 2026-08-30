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MONTEVIDEO

Vecinos de Malvin Norte registraron balacera en videos este sábado; Interior afirma que no hay denuncias pero investiga

Uno de los videos, difundido en Tik Tok registró casi un minuto de disparos seguidos. Otro, 30 segundos.

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La Jefatura de Montevideo investiga videos publicados en redes que muestran intensa balacera en Malvín Norte que presuntamente ocurrió en la noche del sábado, sobre las 23:00 horas.

Desde el Ministerio del Interior indicaron que hasta el momento no hay denuncias a nivel policial por estos hechos. Tampoco se registraron heridos ni lesionados en la zona.

De todos modos, se está investigando lo publicado en redes sociales. Uno de los videos registra al menos 30 segundos corridos de disparos.

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