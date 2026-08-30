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TRAS LA MUERTE DEL MÚSICO

Peñarol homenajeó a Ruben Rada en el Campeón del Siglo: banderas, candombe, fotos y su familia en la cancha

"Es un regalo increíble, creo que le cumplieron un sueño a mi papá", dijo Julieta Rada, hija del músico.

Foto: Foco UY

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La familia Rada en el Campeón del Siglo. Foto: Foco UY

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El músico Ruben Rada fue homenajeado en el Campeón del Siglo, a cuatro días de su muerte.

El club había adelantado en sus redes sociales que la familia de Rada había aceptado una invitación para participar del homenaje y este domingo, en la previa del clásico, sobre las 14:15, se pararon sobre la cancha para recibir aplausos, camisetas con la cara del músico impresa y una cuerda de tambores que llevó candombe al Campeón del Siglo.

La familia de Rada decidió donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.

Foto: Foco UY
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