Peñarol homenajeó a Ruben Rada en el Campeón del Siglo: banderas, candombe, fotos y su familia en la cancha

Foto: Foco UY La familia Rada en el Campeón del Siglo. Foto: Foco UY Foto: Foco UY Foto: Foco UY Foto: Foco UY Foto: Foco UY Foto: Foco UY Foto: Foco UY

El músico Ruben Rada fue homenajeado en el Campeón del Siglo, a cuatro días de su muerte.

El club había adelantado en sus redes sociales que la familia de Rada había aceptado una invitación para participar del homenaje y este domingo, en la previa del clásico, sobre las 14:15, se pararon sobre la cancha para recibir aplausos, camisetas con la cara del músico impresa y una cuerda de tambores que llevó candombe al Campeón del Siglo.

La familia de Rada decidió donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes Néstor Gonçalves le obsequió, y que el Negro adoptó como amuleto acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.

En la pantalla, se transmitieron fotos históricas de Rada y Peñarol. "Es un regalo increíble, creo que le cumplieron un sueño a mi papá", dijo Julieta Rada, hija del músico. Una tarde especial para la familia Rada en el Campeón del Siglo. pic.twitter.com/XKagph8z6D — PEÑAROL (@OficialCAP) August 30, 2026 Rada es Peñarol. pic.twitter.com/O2Glh1RE2L — PEÑAROL (@OficialCAP) August 30, 2026