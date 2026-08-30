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Cuatro reclusos se fugaron de la carcel de Artigas: tres fueron capturados en una casa y el cuarto sigue prófugo

Los cuatro reclusos salieron de la cárcel en la noche del viernes. Este sábado, un operativo policial permitió dar con tres en una vivienda.

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Cuatro reclusos se fugaron de la Unidad 21 de Artigas en la noche del viernes. De estos, tres fueron recapturados el sábado y uno se mantiene prófugo.

En un comunicado de la Jefatura de Artigas, las autoridades informaron que en la noche del viernes, sobre las 23:40 horas, los cuatro reclusos lograron “evadirse” a través de una zona de vegetación al fondo del recinto, lo que fue detectado por cámaras de videoseguridad de la cárcel.

Comenzó entonces un operativo policial para recapturarlos y los indicios de que tres estaban escondidos en una casa de la calle continuación 18 de Julio de la ciudad. Allí, fueron cercados por la policía y se entregaron.

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