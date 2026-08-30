Cuatro reclusos se fugaron de la Unidad 21 de Artigas en la noche del viernes. De estos, tres fueron recapturados el sábado y uno se mantiene prófugo.
Cuatro reclusos se fugaron de la carcel de Artigas: tres fueron capturados en una casa y el cuarto sigue prófugo
Los cuatro reclusos salieron de la cárcel en la noche del viernes. Este sábado, un operativo policial permitió dar con tres en una vivienda.
En un comunicado de la Jefatura de Artigas, las autoridades informaron que en la noche del viernes, sobre las 23:40 horas, los cuatro reclusos lograron “evadirse” a través de una zona de vegetación al fondo del recinto, lo que fue detectado por cámaras de videoseguridad de la cárcel.
Comenzó entonces un operativo policial para recapturarlos y los indicios de que tres estaban escondidos en una casa de la calle continuación 18 de Julio de la ciudad. Allí, fueron cercados por la policía y se entregaron.
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