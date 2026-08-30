Se juega el segundo tiempo: Nacional le está ganando a Peñarol con gol de Francisco Calvo

En la tarde de este domingo, desde las 15:30 horas, se juega el clásico entre Peñarol y Nacional, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguay.

A los 14 minutos del primer tiempo, hubo cambio en el equipo tricolor. Maximiliano Gómez salió tras mostrarse dolorido y en su lugar ingresó Silvera.

El tricolor abrió el marcador a los 24 minutos. Fue de taquito por Francisco Calvo y con ese resultado se fueron al entretiempo.

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Lucas Ferreira del aurinegro se llevó tarjeta amarilla a los 39 minutos, que para el segundo tiempo fue cambiado por Brian Barboza. En Nacional hubo amarilla a los 45 minutos, para Lucas Rodríguez.

También al arranque de la segunda parte, el tricolor cambió a Rodrigo Martínez por Camilo Cándido.

A los 30 del segundo tiempo, el árbitro volvió a mostrar tarjeta amarilla a un jugador de Peñarol. Fue para Eduardo Darias.

También recibieron tarjeta los tricolores Calvo (34') y el arquero Luis Mejía (39') en el segundo tiempo.

Otros cambios llegaron entre los 13 y 30 minutos de esta parte. En Peñarol, Thiago Espinosa por Lucas Hernández y Javier Cabrera por Luis Angulo. En Nacional, Lucas Rodríguez por Bruno Zuculini y Santiago Silva por Luciano González.

El árbitro principal es Gustavo Tejera, que va con los asistentes Nicolás Tarán y Carlos Barreiro. El cuarto árbitro es Federico Arman. En el VAR están Leodán González, Antonio García y Santiago Fernández.

El equipo inicial de Diego Aguirre es con Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Abel Hernández, Matías Arezo. Suplentes: Sebastián Britos, Franco Romero, Lucas Hernández, Brian Barboza, Eric Remedi, Diego Laxalt, Gonzalo Gelini, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo y Facundo Batista.

Daniel Carreño empieza el partido con Luís Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Tomás Viera, Lucas Rodríguez, Santiago Silva, Luciano Boggio, Gastón Martirena, Rodrigo Martínez, Maximiliano Gómez. En el banco: Alexis Martín Arias, Agustín Rogel, Camilo Cándido, Nicolás Rodríguez, Bruno Zuculini, Luciano González, Juan Cruz De los Santos, Rubén Botta, Tiziano Correa y Maximiliano Silvera.

CONVOCADOS

Sobre las 11:00 de la mañana se conocieron los convocados de Daniel Carreño, que está en su segundo partido con Nacional. Los futbolistas a su disposición son Luís Mejía, Alexis Martín Arias, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera, Francisco Calvo, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido, Nicolás Rodríguez, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Luciano González, Santiago Silva, Agustín Dos Santos, Rubén Botta, Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Tiziano Correa, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Pasadas las 12:30, Peñarol informó los convocados de Diego Aguirre: Sebastián Britos, Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Brian Barboza, Diego Laxalt, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Javier Cabrera, Eduardo Darias, Leonel Jaime, Gonzalo Gelini, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo, Facundo Batista, Matías Arezo y Abel Hernández.