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BARRIO PEÑAROL

La Policía los vio cargando armas largas a una camioneta y se entregaron tras atrincherarse "por la fuerza" en una casa

Son cinco los detenidos, entre los que hay cuatro adultos y un adolescente. Les incautaron armas largas y cortas, droga, municiones y chalecos antibala.

armas-chalecos-incautados

Un operativo policial en el barrio Peñarol terminó con cinco detenidos, armas, municiones y chalecos antibalas en la noche de este sábado.

El procedimiento fue en una vivienda en camino Edinson, entre Bremen y Camino Coronel Raíz, donde los cinco delincuentes se atrincheraron y tras negociar con la Policía, se entregaron.

Los detalles del hecho:

Previo a las detenciones, la Brigada Departamental Antidrogas que monitorear una vivienda por sospecha de que funcionaba como boca de drogas detectó “a varias personas portando armas largas y posteriormente trasladándolas hacia una camioneta”.

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Tras “un seguimiento controlado” se interceptó la camioneta. En ese marco, los delincuentes apuntaron hacia la policía y “los funcionarios adoptaron las medidas de seguridad previstas y mantuvieron el control operativo”, aseguró la Jefatura de Montevideo en un comunicado.

Fue en ese momento que los delincuentes, armados, dejaron el vehículo “e ingresaron a una vivienda por la fuerza”. Allí, los negociadores de la Policía lograron que los hombres salieran y los detuvieron.

La incautación fue de dos armas largas calibre 5,56, dos pistolas 99 mm, una réplica, 110 cartuchos, cargadores, dos chalecos antibalas, un celular, frasco con droga vegetal, balanza de precisión. Los detenidos son cuatro adultos y un adolescente.

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