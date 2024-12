Vecinos de La Paloma reclamaron que viven entre aguas servidas y la IMM dijo que hará obras

"Si nos bañamos tenemos que hacerlo con un latón, y tirarlo a la calle. Y las necesidades, muchos vecinos, hacemos en un balde y lo tiramos en el residuo de basura. No es lo que corresponde, no es correcto, pero a veces no hay otro remedio. Es horrible". Así contó Mónica, una vecina de La Paloma, la situación que viven varios en el barrio.