Duchas con latones e inundación de aguas servidas: vecinos del barrio La Paloma reclaman saneamiento

Los vecinos reclaman que las autoridades no les dan solución.

"Estás conviviendo con eso. Se esparce por la casa (...) Si nos bañamos tenemos que hacerlo con un latón, y tirarlo a la calle. Y las necesidades, muchos vecinos, hacemos en un balde y lo tiramos en el residuo de basura. No es lo que corresponde, no es correcto, pero a veces no hay otro remedio. Es horrible", dice a Subrayado Mónica, una vecina.

"Se inunda y después aparecen las ratas", agregó Alejandro, otro vecino.

"No hay respuesta".

VECINOS SANEAMIENTO DOS Los vecinos reclaman que las autoridades no les dan solución.

El barrio La Paloma forma parte del Programa de Mejoramiento de Barrios de la Intendencia de Montevideo y del Ministerio de Vivienda. A partir de allí, se creó el proyecto La Paloma que se ha encargado de ser el nexo entre vecinos e instituciones, y de gestionar los reclamos.

En el barrio se construyeron 53 viviendas, se realojó a familias y hay un compromiso de mejorar la infraestructura urbana, pero también lo que es primordial para las familias ahora: conectarse a la red de saneamiento.

Sin embargo, los vecinos dicen que no han tenido respuestas concretas ni solución al problema.

"Hemos llamado, hemos ido. Pero no hay respuesta", reclamó Mónica. Unas diez casas están afectadas sobre una de las zanjas, pero hay más viviendas.

"El año pasado dijeron el año que viene. Este año dijeron año que viene. Y no hay solución", expresó Alejandro. "Somos seres humanos", dijo.

Subrayado hizo consultas con la Intendencia de Montevideo, desde donde prefirieron no hacer declaraciones. Respondieron que la obra de saneamiento está planteada por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares y que se está evaluando una obra provisoria con conexiones y colectores para solucionar el problema de inmediato.

También agregaron que la Intendencia está colaborando con sus técnicos tanto para las obras provisorias como para la definitiva y que los vecinos están al tanto.