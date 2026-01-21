RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Vecinos de La Barra se movilizan en rechazo a autorizaciones de construcciones: "Pasó a ser la excepción la regla"

La abogada de los vecinos dijo a Subrayado que realizaron una petición administrativa entre la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado para que se frenen las construcciones por excepción.

la-barra-ecepciones-costa

Vecinos de La Barra de Maldonado se movilizan en rechazo a autorizaciones de construcciones; sostienen que el aumento de emprendimientos afecta al medio ambiente. "Pasó a ser la excepción la regla", comentaron.

Margarita Solana, una de las vecinas, dijo a Subrayado que están tratando de evitar que se sigan construyan edificaciones por medio de excepciones como si fuera la regla.

"Están colapsando todos los servicios, la luz, el agua, el tránsito es impresionante. Ya con permisos de construcción que ya fueron aprobados y ya fueron construidos, no queremos ni pensar cuando se construyan todos los nuevos que hay. Por lo pronto hay 11 que nosotros relevamos solo en La Barra que significarían más de 300 personas", explicó.

La vecina se preguntó qué sucederá con el tránsito, con el saneamiento. "Las playas ya están contaminadas. Hay informes del CURE, de la OSE", sostuvo.

Además, señaló que en las playas donde desembocan las cañadas hay coliformes en la arena, a niveles altísimos. "Nos preocupa muchísimo, es escandaloso", agregó.

Por su parte, la abogada de los vecinos, Laura Navarro, dijo que realizaron una petición administrativa entre la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado para que se frenen las construcciones por excepción.

"Lo que se verifica acá es que todas las construcciones en su gran mayoría están siendo autorizadas con excepción a la normativa vigente, tanto en altura, en retiros, en violación de la protección de la faja costera", comentó.

Los vecinos están a la espera de que la Junta de lugar a la solicitud y tomar medidas al respecto.

