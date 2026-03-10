Intendentes plantean al gobierno abrir nueva edición del programa de empleo "Uruguay Impulsa"

Una delegación del Congreso de Intendentes encabezada por su presidente Nicolás Olivera (Paysandú), y dos de sus vicepresidentes, Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Albisu (Salto), se reunirá este martes de tarde con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim.

La reunión será en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) y los intendentes llevarán el planteo de abrir una nueva edición, este año, del programa de empleo “ Uruguay Impulsa ”.

Este programa (antes llamado "Jornales solidarios") crea empleos parciales en las intendencias de todo el país para personas que no tienen trabajo y ningún tipo de ingreso.

Además de empleo, con jornadas de seis horas diarias (4 si son madres con hijos de hasta 3 años), el programa ofrece cursos de capacitación para que los beneficiarios pueden buscar un trabajo fijo cuando termine el plan.

Para participar del programa, las personas deben tener entre 18 y 65 años, no percibir ninguna prestación salarial pública, ni privada, y no recibir ningún tipo de subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

Los participantes cobrarán una prestación mensual de $ 19.728 (3 BPC), que no tiene naturaleza salarial, y será paga por cada Intendencia en los primeros días de cada mes.

La participación será considerada como actividad laboral a efectos jubilatorios y de pensiones, habilitando la posibilidad de tener subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral.

Los beneficiarios tendrán acceso gratuito a los servicios de salud pública en todo el país.