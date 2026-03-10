RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONGRESO DE INTENDENTES

Intendentes plantean al gobierno abrir nueva edición del programa de empleo "Uruguay Impulsa"

Una delegación del Congreso de Intendentes se reúne este martes con el director de la OPP en Presidencia. Piden una nueva edición, este año, del programa de empleo “Uruguay Impulsa”.

Intendentes plantean al gobierno abrir nueva edición del programa de empleo Uruguay Impulsa. Foto: archivo Subrayado.

Una delegación del Congreso de Intendentes encabezada por su presidente Nicolás Olivera (Paysandú), y dos de sus vicepresidentes, Francisco Legnani (Canelones) y Carlos Albisu (Salto), se reunirá este martes de tarde con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Rodrigo Arim.

La reunión será en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno) y los intendentes llevarán el planteo de abrir una nueva edición, este año, del programa de empleo Uruguay Impulsa”.

Este programa (antes llamado "Jornales solidarios") crea empleos parciales en las intendencias de todo el país para personas que no tienen trabajo y ningún tipo de ingreso.

Además de empleo, con jornadas de seis horas diarias (4 si son madres con hijos de hasta 3 años), el programa ofrece cursos de capacitación para que los beneficiarios pueden buscar un trabajo fijo cuando termine el plan.

Para participar del programa, las personas deben tener entre 18 y 65 años, no percibir ninguna prestación salarial pública, ni privada, y no recibir ningún tipo de subsidios por desempleo, enfermedad, jubilación o pensión.

Los participantes cobrarán una prestación mensual de $ 19.728 (3 BPC), que no tiene naturaleza salarial, y será paga por cada Intendencia en los primeros días de cada mes.

La participación será considerada como actividad laboral a efectos jubilatorios y de pensiones, habilitando la posibilidad de tener subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral.

Los beneficiarios tendrán acceso gratuito a los servicios de salud pública en todo el país.

