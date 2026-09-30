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Vecinos de Flor de Maroñas denuncian constantes balaceras y robos y cuestionan al gobierno: "Las soluciones no llegan"

"¿Fue un slogan gobernamos junto al pueblo y lo escuchamos?. ¿Fue un cliché publicitario?, ¿un chiclé político?", dijo el vocero de los vecinos.

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Vecinos del barrio Flor de Maroñas y Parque Guaraní denuncian constantes balaceras y robos en la zona.

"Las soluciones no llegan. ¿Fue un slogan gobernamos junto al pueblo y lo escuchamos?. ¿Fue un cliché publicitario?, ¿un chiclé político?, me parece que alguien le tiene que decir al ministro que están haciendo las cosas que no corresponden", dijo Fernando, vocero de los vecinos, en diálogo con Subrayado.

Los vecinos aseguran que están teniendo arrebatos y robos todos los días y a toda hora.

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"Tenemos que salir dos o tres vecinos a buscar a los hijos a la parada que las tenemos a 50 metros, no podemos ir al Ta-Ta después de cierta hora. Hace dos meses robaron un toma consumo de OSE (...) ya no le encontramos explicación por qué no podemos hablar con alguien que nos explique, que nos diga o que nos dé una solución", expresó.

Y agregó: "La solución sabemos todos acá que no es fácil. No estamos reclamando algo que no se pueda hacer. Con el gobierno anterior logramos tener 60 días sin delitos acá en el barrio con el patrullaje".

Fernando comentó que escuchan decir al ministro del Interior Carlos Negro decir que se incrementa el patrullaje, pero que en el barrio no han visto una patrulla.

"Escuchamos al señor ministro decir que va a comprar unidades, que está comprando unidades, y las unidades no han llegado", destacó.

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