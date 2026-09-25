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Horacio Areco y Juan Vitórica

Dos jóvenes fueron heridos de bala tras un tiroteo ocurrido en Flor de Maroñas

Información primaria indica que se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos fuera de peligro y con heridas en la piernas

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Dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este viernes en Horacio Areco y Juan Vitórica, en el barrio Flor de Maroñas.

Información primaria indica que se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos fuera de peligro y con heridas en la piernas.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que a uno de ellos, un auto particular lo dejó en el Hospital Pasteur y se fue. el otro herido ingresó a otro centro de salud.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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En la escena trabaja personal de Policía Científica y Guardia Republicana.

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