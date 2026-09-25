Dos jóvenes fueron heridos de bala tras un tiroteo ocurrido en Flor de Maroñas

Dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este viernes en Horacio Areco y Juan Vitórica, en el barrio Flor de Maroñas.

Información primaria indica que se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos fuera de peligro y con heridas en la piernas.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que a uno de ellos, un auto particular lo dejó en el Hospital Pasteur y se fue. el otro herido ingresó a otro centro de salud.

En la escena trabaja personal de Policía Científica y Guardia Republicana. #AHORA | Dos personas heridas de bala tras tiroteo en Flor de Maroñas. Información primaria a la que accedió #Subrayado indica que se trata de dos hombres de 22 y 20 años. Ambos presentan disparos en las piernas y están fuera de peligro. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/uCh0nKOt7b — Subrayado (@Subrayado) September 25, 2026

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