Dos personas resultaron heridas de bala en la noche de este viernes en Horacio Areco y Juan Vitórica, en el barrio Flor de Maroñas.
Dos jóvenes fueron heridos de bala tras un tiroteo ocurrido en Flor de Maroñas
Información primaria indica que se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos fuera de peligro y con heridas en la piernas
Información primaria indica que se trata de dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos fuera de peligro y con heridas en la piernas.
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que a uno de ellos, un auto particular lo dejó en el Hospital Pasteur y se fue. el otro herido ingresó a otro centro de salud.
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En la escena trabaja personal de Policía Científica y Guardia Republicana.
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