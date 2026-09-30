Conflicto en TCP: empresa y sindicato aceptaron la última propuesta que les presentó el gobierno

La empresa Katoen Natie y el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) aceptaron la última propuesta que presentó el Ministerio de Trabajo, con modificaciones que se presentaron esta mañana, y se prevé la firma del acuerdo que pondría fin al conflicto en el puerto de Montevideo esta semana, informaron fuentes del gobierno.

Las fuentes indicaron que se están ultimando detalles. También detallaron que desde el Ministerio de Trabajo se mejoró la propuesta de acercamiento con aspectos nuevos que fueron enviados por email este miércoles. Ahora realizan ajustes del acta para firmar. Para la firma del convenio colectivo, deben aguardar la asamblea del sindicato.

Este martes hubo una nueva instancia de negociación y las partes habían acordado volver a reunirse, tras un cuarto intermedio que iba hasta este miércoles, había indicado el presidente del sindicato portuario, Álvaro Reinaldo.

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"Los tres puntos fueron claros. La propuesta de acercamiento del Ministerio es cómo abordar los 21 jornales asegurados, una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio colectivo y un pago excepcional por tareas que se hacen en tres sectores de la terminal", explicó este martes Reinaldo.

Antes, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto, sostuvo en rueda de prensa que la propuesta de acercamiento que llevó la cartera "se sitúa de manera equidistante respecto de lo que son las propuestas del sindicato y las posibilidades que ha manifestado hasta el momento la empresa".