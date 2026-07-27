Vecinos del barrio Los Milagros reclaman servicios básicos: "Vivimos como los chanchos, se nos inundan las casas"

Vecinos del barrio Los Milagros, cerca de La Gruta de Lourdes, denuncian que viven en una zona inundable, sin servicios básicos y solicitan la intervención del Estado para mejorar su calidad de vida.

Una de las vecinas dijo a Subrayado que se inunda la parte de la cañada por lo que hay mucho barro y a los niños se les ensucia la túnica. Otra de ellas comentó que es una zona no habitable, de pantano, bajo, por lo que el agua desciende y se inunda.

"Es preocupante la situación, parece chiquero cada vez que llueve", dijo. "La verdad que vivimos como los chanchos porque llueve y se nos inundan las casas, se inundan los pasillos", señaló una anciana.

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Otra de ellas, madre de dos niños, indicó que uno de ellos pasa atacado debido a la humedad. Además, comentó que se le rompen los muebles y se le echa a perder la ropa por el mismo motivo.

Los vecinos reclaman saneamiento y pavimentación. Realizan planteos desde el 2020 en la intendencia, pero sin resultados.

"Lo básico es arreglar el saneamiento y las calles y después hay problemas particulares en algunas de las casas, hay vecinos que necesitan una ayuda", señaló.

Y otro vecino añadió: "No pedimos vivienda, no pedimos cosas, pedimos que nos ayuden con donaciones para arreglar las calles".