RECIBÍ EL NEWSLETTER
ZONA INUNDABLE Y SIN SANEAMIENTO

Vecinos del barrio Los Milagros reclaman servicios básicos: "Vivimos como los chanchos, se nos inundan las casas"

Los vecinos reclaman la intervención del Estado para mejorar su calidad de vida; realizaron planteos desde el 2020 en la intendencia, pero sin resultados.

asentamiento-montevideo-vecinos
asentamiento-la-esperanza-montevideo

Vecinos del barrio Los Milagros, cerca de La Gruta de Lourdes, denuncian que viven en una zona inundable, sin servicios básicos y solicitan la intervención del Estado para mejorar su calidad de vida.

Una de las vecinas dijo a Subrayado que se inunda la parte de la cañada por lo que hay mucho barro y a los niños se les ensucia la túnica. Otra de ellas comentó que es una zona no habitable, de pantano, bajo, por lo que el agua desciende y se inunda.

"Es preocupante la situación, parece chiquero cada vez que llueve", dijo. "La verdad que vivimos como los chanchos porque llueve y se nos inundan las casas, se inundan los pasillos", señaló una anciana.

asociacion de residenciales propone que haya habilitaciones graduales y bajar el iva y el costo de servicios
Seguí leyendo

Asociación de Residenciales propone que haya habilitaciones graduales y bajar el IVA y el costo de servicios

Otra de ellas, madre de dos niños, indicó que uno de ellos pasa atacado debido a la humedad. Además, comentó que se le rompen los muebles y se le echa a perder la ropa por el mismo motivo.

Los vecinos reclaman saneamiento y pavimentación. Realizan planteos desde el 2020 en la intendencia, pero sin resultados.

"Lo básico es arreglar el saneamiento y las calles y después hay problemas particulares en algunas de las casas, hay vecinos que necesitan una ayuda", señaló.

Y otro vecino añadió: "No pedimos vivienda, no pedimos cosas, pedimos que nos ayuden con donaciones para arreglar las calles".

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
matilde antía, municipio ch

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar
LAVALLEJA

Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo

Te puede interesar

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía video
DIPUTADOS VOTA ESTE MARTES

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía
El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo video
PARA MENORES DE 11 A 15 AÑOS

El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
Nubel Cisneros anunció eventos severos extremos debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

Dejá tu comentario