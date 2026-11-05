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CANELONES

Vecinos denuncian ocupación de terrenos en Jaureguiberry, que luego son vendidos de forma ilegal

También cuestionan que están talando árboles y vendiendo la leña de terrenos en el balneario: "Arrasan con todo lo que hay".

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Vecinos de Jaureguiberry denuncian que terrenos que fueron incendiados son ocupados y vendidos de forma ilegal.

"Estamos denunciando una situación que nos traen los vecinos todos los días, debido a la cantidad de gente que se está trasladando para esta zona, por un lado, y por el otro, las 'ocupaciones vip', como le llamamos, que es la toma de terrenos, de solares, aparentemente con necesidad, pero después nos damos cuenta que no es tal", afirmó uno de los vecinos que habló con Subrayado.

"Se hace una pequeña construcción precaria, a veces de madera, a veces de costanero, a veces de chapa, y después esa ocupación se vende a terceros. Hay un negocio inmobiliario en eso, y ahí aparecen las buenas camionetas, los buenos vehículos, hasta motos de agua, para el verano", añadió.

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Además, denuncian que hay personas que talan los árboles que están allí y se llevan la leña del balneario de Canelones. "Dicen que lindo el monte, pero lo primero que hacen es talar todo, quitar todos los pinos", aseguró. "Arrasan con todo lo que hay".

En diciembre de 2025, vecinos y padres de alumnos de la escuela de Jaureguiberry, presentaron un expediente en la Intendencia de Canelones para solicitar que se expropien terrenos para que pasen a la órbita de la ANEP y se pueda hacer una ampliación del centro educativo.

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