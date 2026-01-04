RECIBÍ EL NEWSLETTER
Vecinos del Cordón denuncian problemas en el suministro de agua potable: "No tenemos respaldo estatal de nada"

En diálogo con Subrayado dijeron que el problema comenzó el día 28 de diciembre en horas de la noche. Han hecho los reclamos a OSE, pero hasta el momento no tienen respuestas.

Vecinos del barrio Cordón reclaman a las autoridades por afectaciones en el suministro de agua potable; aseguran que no tiene respaldo estatal de nada.

En diálogo con Subrayado dijeron que el problema comenzó el día 28 de diciembre en horas de la noche. "De un momento para otro abrimos la canilla y no había suministro de agua. Pasamos altas temperaturas, las fiestas de fin de año sin una gota de agua".

Los vecinos comentaron que hicieron el reclamo a OSE, fueron los técnicos y "abrieron bocas buscando una obstrucción, una pérdida que no la han encontrado al momento".

Los reclamos continúan, pero no reciben una respuesta sobre si se encontró la falla. "En este edificio hay mujeres embarazadas, niños, hay gente mayor y no tenemos respaldo estatal de nada y a su vez, no nos dicen en qué va la gestión".

