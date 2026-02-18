Un nuevo robo piraña ocurrió en la noche de este martes en una farmacia del barrio Cordón: en 18 de Julio —la principal avenida de Montevideo— esquina Tristán Narvaja.
Volvieron los pirañas: delincuentes robaron varios perfumes de una farmacia en Cordón
Había un trabajador dentro del local cuando tres delincuentes rompieron la puerta de la farmacia y enseguida las vitrinas para llevarse todos los perfumes posibles.
Un trabajador estaba dentro del local, a puertas cerradas, cuando tres hombres llegaron y rompieron la puerta principal, que es de vidrio. Enseguida siguieron por las vitrinas y robaron varios perfumes. Todos los delincuentes tapaban sus rostros con cascos de moto.
Escaparon en dos motos hacia la calle Mercedes. De momento, la Policía analiza cámaras de videovigilancia del local y de la zona. La Policía Científica perició la escena en busca de elementos que aporten a la investigación.
No hubo personas heridas.
