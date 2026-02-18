RECIBÍ EL NEWSLETTER
18 de julio y tristán

Volvieron los pirañas: delincuentes robaron varios perfumes de una farmacia en Cordón

Había un trabajador dentro del local cuando tres delincuentes rompieron la puerta de la farmacia y enseguida las vitrinas para llevarse todos los perfumes posibles.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.

Robo piraña. Foto: archivo Subrayado.

Un trabajador estaba dentro del local, a puertas cerradas, cuando tres hombres llegaron y rompieron la puerta principal, que es de vidrio. Enseguida siguieron por las vitrinas y robaron varios perfumes. Todos los delincuentes tapaban sus rostros con cascos de moto.

Escaparon en dos motos hacia la calle Mercedes. De momento, la Policía analiza cámaras de videovigilancia del local y de la zona. La Policía Científica perició la escena en busca de elementos que aporten a la investigación.

Foto: Subrayado. Hospital Maciel, Montevideo.
Dos jóvenes baleados y una mujer apuñalada en la última noche en Montevideo, todos graves

