Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"

Vecinos del barrio Fortaleza , en el Cerro de Montevideo, están sin agua desde hace un mes y reclaman el vital elemento y por un realojo que les había sido prometido.

Según dijeron a Subrayado, solo unas pocas familias fueron realojadas y no las 24 como les habían dicho. Además, comentaron que tienen que combatir incendios y convivir con ratas y otros animales.

"Hace un mes estamos sin agua, ya fuimos, tuvimos quejas en OSE, vinieron pero no hay respuestas. Quieren ponernos un tanque a más de 30 cuadras, estamos en la misma porque nosotros estamos en la zona más alta", comentó una de las vecinas.

Y agregó: "Somos 40 familias con entre 20 y 25 niños, niños de un añito para arriba y hay bebés. También estamos con el tema del realojo, éramos incluídos en el realojo, pero no nos incluyeron, dejaron a 25 familias y a 10-15 niños".

La vecina dijo que tienen que ir a buscar agua en baldes o bidones a unas 15 cuadras y hay otros que van hasta la canilla de la playa del Cerro. "Estamos caminando más de 40-50 cuadras", indicó.

Según señaló, pagan 300 pesos para que les acerquen un bidón de agua que utilizan durante todo el día.

Otra de las lugareñas dijo que los Bomberos se lavan las manos, en lo que respecta al combate de los incendios que ocurren en el barrio.