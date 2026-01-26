RECIBÍ EL NEWSLETTER
TAMBIÉN RECLAMAN REALOJO

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro, no tienen agua hace más de un mes: "Vinieron de OSE, pero no hay respuestas"

En diálogo con Subrayado dijeron que son más de 40 familias sin agua, entre las que hay unos 15 niños. Hay una canilla en la playa del Cerro, pero tienen que caminar unas 50 cuadras.

vecinos-cerro-fortaleza-agua

Vecinos del barrio Fortaleza, en el Cerro de Montevideo, están sin agua desde hace un mes y reclaman el vital elemento y por un realojo que les había sido prometido.

Según dijeron a Subrayado, solo unas pocas familias fueron realojadas y no las 24 como les habían dicho. Además, comentaron que tienen que combatir incendios y convivir con ratas y otros animales.

"Hace un mes estamos sin agua, ya fuimos, tuvimos quejas en OSE, vinieron pero no hay respuestas. Quieren ponernos un tanque a más de 30 cuadras, estamos en la misma porque nosotros estamos en la zona más alta", comentó una de las vecinas.

imm trabaja en limpieza de cantero del parque rodo que se viralizo en un video por presencia de ratas
Seguí leyendo

IMM trabaja en limpieza de cantero del Parque Rodó que se viralizó en un video por presencia de ratas

Y agregó: "Somos 40 familias con entre 20 y 25 niños, niños de un añito para arriba y hay bebés. También estamos con el tema del realojo, éramos incluídos en el realojo, pero no nos incluyeron, dejaron a 25 familias y a 10-15 niños".

La vecina dijo que tienen que ir a buscar agua en baldes o bidones a unas 15 cuadras y hay otros que van hasta la canilla de la playa del Cerro. "Estamos caminando más de 40-50 cuadras", indicó.

Según señaló, pagan 300 pesos para que les acerquen un bidón de agua que utilizan durante todo el día.

Otra de las lugareñas dijo que los Bomberos se lavan las manos, en lo que respecta al combate de los incendios que ocurren en el barrio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
MALDONADO

Cuatro menores detenidos por agredir a otros dos en playa Bikini; incautaron piña americana y una réplica de pistola
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS DÍA A DÍA

Ola de calor en casi todo el país: temperatura máxima alrededor de 40º, según Nubel Cisneros
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Rocha: automovilista atropelló a un joven, no paró y se llevó su moto enganchada por varias cuadras
MONTEVIDEO

Chocó contra una columna en los accesos: una joven de 18 años murió y el conductor de 22 años está grave

Te puede interesar

BCU estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio sin poner en riesgo metas de inflación video
TOLOSA

BCU "estará pronto para hacer intervenciones en mercado de cambio" sin poner en riesgo metas de inflación
Madre del motociclista embestido por Negro: El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes video
TESTIMONIO

Madre del motociclista embestido por Negro: "El ministro le pidió disculpas por el choque y se puso verbalmente a las órdenes"
Copamiento en Melilla: Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver, narró la víctima; hay un detenido video
MONTEVIDEO

Copamiento en Melilla: "Estaba durmiendo y salta uno arriba con un revólver", narró la víctima; hay un detenido

Dejá tu comentario