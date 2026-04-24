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RECLAMAN QUE SEAN DEVUELTOS

Vecinos de Ciudad del Plata aseguran que caballos incautados en operativo "estaban atados"

Los vecinos se movilizaron y este viernes entregaron una carta en el Ministerio del Interior, por lo ocurrido en el operativo Arión.

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Vecinos de San José reclaman por la incautación de caballos en operativo oficial, aseguran que no estaban sueltos y que les pertenecen.

Los caballos fueron incautados en el marco del operativo Arión, en el que participaron el Ministerio del Interior, el de Defensa y el Instituto Nacional de Bienestar Animal. El objetivo era buscar animales que estuviesen en la calle y fueron retirados 17 caballos.

Este jueves, varios vecinos de esa zona hicieron un video en redes sociales y aseguraron que hubo irregularidades y que la mayoría de los animales que se llevaron estaban en predios privados y en algunos casos, atados.

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Quieren recuperar a los animales y reclaman que no obtienen respuestas para saber cómo proceder. Este viernes entregaron una carta en el Ministerio del Interior.

"Estamos de acuerdo con que se regularice el tema de los caballos sueltos, porque es un peligro en la vía y todo, pero los caballos que fueron a buscar el otro día, se llevaron 17, que 12 eran de Parque Postel, todos caballos cuidados, estaban todos los caballos atados y tenemos prueba de eso. Estamos acá por ese tema, porque no se hizo el operativo tal como lo están titulando, no fueron a buscar los caballos sueltos que decían. Los caballos sueltos están sueltos", aseguró Katia Melo, una de las vecinas que este viernes entregó carta en la cartera.

"Donde están los caballos sueltos ellos no se metieron", remarcó.

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