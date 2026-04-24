RECIBÍ EL NEWSLETTER
Lucas obes y buschental

Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas

El dueño de la camioneta utilizada en el robo tiene antecedentes y está detenido. Además, en un allanamiento fueron arrestadas otras dos personas.

La Policía hizo un allanamiento en busca de los sospechosos: detuvo a otros dos e incautó amoladora.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo de la escultura en el Prado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo de la escultura en el Prado.

Una estatua de bronce de importantes dimensiones fue robada en la noche del miércoles en el Prado. Según se observa en filmaciones de cámaras del lugar, tres delincuentes la cargaron a una camioneta y se la llevaron, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La escultura “El Peón de Estancia” (1932), de Federico Escalada, estaba ubicada en Lucas Obes esquina Buschental. En su base hay una placa que indica que la obra estaba en restauración. Solo quedaron los pies del trabajador rural.

El robo fue en la noche del miércoles. La camioneta fue identificada y los investigadores de zona 1 dieron con su propietario: un hombre de 47 años, con antecedentes, que fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Allí admitió haber robado la estatua junto a un hombre de 36 años, también con antecedentes. El vehículo fue incautado.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Predio donde fue hallada la víctima.
Seguí leyendo

Fiscal prevé imputar por homicidio este viernes a la expareja de la mujer hallada muerta en un aljibe

Además, a primera hora de la tarde de este viernes, la Policía hizo un allanamiento en el barrio Tres Ombúes en el que detuvo a otras dos personas (se deberá determinar si están involucradas en el robo). En la vivienda inspeccionada, los efectivos incautaron una amoladora.

En tanto, la escultura no ha sido hallada. Es la siguiente:

image

El último robo similar había sido en julio de 2025, cuando delincuentes robaron un brazo de la estatua de bronce de Albert Einstein ubicada en la Plaza de los Treinta y Tres, en Cordón.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot
homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon
LIBERADOS EN FEBRERO DE 2026

Justicia declaró inadmisible casación de Fiscalía y mantuvo absolución de asesinos de Alejandro Novo en 2009
Lucas obes y buschental

Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas

Te puede interesar

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe video
CANELONES

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe
Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Orsi convocó al Consejo de Ministros para el martes en Torre Ejecutiva por el Diálogo Social
Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy
LUEGO, BAJA LA TEMPERATURA

Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

Dejá tu comentario