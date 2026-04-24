Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas

La Policía hizo un allanamiento en busca de los sospechosos: detuvo a otros dos e incautó amoladora.

Una estatua de bronce de importantes dimensiones fue robada en la noche del miércoles en el Prado. Según se observa en filmaciones de cámaras del lugar, tres delincuentes la cargaron a una camioneta y se la llevaron, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

La escultura “El Peón de Estancia” (1932), de Federico Escalada, estaba ubicada en Lucas Obes esquina Buschental. En su base hay una placa que indica que la obra estaba en restauración. Solo quedaron los pies del trabajador rural.

El robo fue en la noche del miércoles. La camioneta fue identificada y los investigadores de zona 1 dieron con su propietario: un hombre de 47 años, con antecedentes, que fue detenido y trasladado a una dependencia policial. Allí admitió haber robado la estatua junto a un hombre de 36 años, también con antecedentes. El vehículo fue incautado.

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Además, a primera hora de la tarde de este viernes, la Policía hizo un allanamiento en el barrio Tres Ombúes en el que detuvo a otras dos personas (se deberá determinar si están involucradas en el robo). En la vivienda inspeccionada, los efectivos incautaron una amoladora.

En tanto, la escultura no ha sido hallada. Es la siguiente:

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El último robo similar había sido en julio de 2025, cuando delincuentes robaron un brazo de la estatua de bronce de Albert Einstein ubicada en la Plaza de los Treinta y Tres, en Cordón.