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CANELONES

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe

La investigación continúa y el hombre aguardará en la cárcel, por 180 días. La víctima había sido denunciada como desaparecida este mes.

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Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Aljibe donde fue hallada la víctima.

La Justicia imputó por femicidio al hombre de 58 años cuya expareja fue encontrada en un aljibe en la casa donde él vivía, en Villa San Felipe, en Canelones.

El hombre deberá cumplir prisión preventiva por 180 días, mientras avanza la investigación en su contra por homicidio especialmente agravado por femicidio.

La víctima tenía 51 años. Había sido denunciada como desaparecida este mes en pando, por sus familiares. Fue encontrada en la mañana del jueves en un aljibe, en el frente del terreno de la vivienda que alquilaba el ahora imputado, ubicada en la ruta 6, casi en la intersección con las rutas 7 y 74, cerca de Joaquín Suárez.

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Existían denuncias de violencia en la pareja, informó la Jefatura de Canelones.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el hombre le contó lo ocurrido a un amigo, y este informó a la Policía. El detenido declaró que la mujer intentó agredirlo, que él se defendió y la mató.

En el predio, el aljibe está en el frente del terreno. Adelante se ubica la casa de la propietaria, quien le alquila la vivienda del fondo al hombre.

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