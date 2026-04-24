Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot

El conductor de una camioneta agredió al chofer de un ómnibus de Ucot el jueves de noche en Bulevar Artigas, lo que derivó en un paro de 24 horas este viernes del sindicato de trabajadores de esta cooperativa de transporte de pasajeros.

La agresión, que dejó al chofer del ómnibus desmayado por unos instantes, ocurrió cuando circulaba expreso, sin pasajeros.

Según pudo saber Subrayado, el chofer del ómnibus vio que el conductor de la camioneta realizaba maniobras imprudentes pasando vehículos en zig zag.

Seguí leyendo Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española

Embed Chofer de Ucot agredido anoche en Bulevar Artigas sufrió fracturas en el rostro. El agresor quedó registrado en un video tomado en el lugar. Cámara de seguridad registró el choque posterior de dos ómnibus y dos autos.

Informa @eugescogna https://t.co/RVXHcoRc8l pic.twitter.com/Pl1dPh9nIH — Subrayado (@Subrayado) April 24, 2026

Cuando la camioneta se acercó al ómnibus, el chofer le tocó bocina para alertarlo. Desde ahí se produjo una persecución de la camioneta al ómnibus, supuestamente porque le había tocado o dañado el espejo retrovisor.

Cuando el chofer del ómnibus se detuvo y abrió la puerta para ver qué pasaba, ante la posibilidad de que hubiera chocado, el conductor de la camioneta subió y comenzó a golpearlo sin mediar palabra.

Tras la agresión, y ya con las puertas cerradas, el hombre se escapa del ómnibus por una ventana, lo que quedó registrado en el video que grabó una persona que estaba en el lugar. El agresor subió a su camioneta y se fue.

VIDEO OMNIBUS AGRESION

Segundos después de la agresión, el chofer del ómnibus se recupera y ahí se da cuenta que había chocado de atrás a otro ómnibus que esperaba en el semáforo con luz roja. A su vez, este ómnibus chocó de atrás a un auto y este último, a otro auto más adelante.

Según supo Subrayado, nadie, además del chofer del ómnibus, resultó lesionado. El chofer fue asistido en el lugar y derivado luego a un centro de salud.