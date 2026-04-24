RECIBÍ EL NEWSLETTER
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot

El conductor de una camioneta agredió al chofer de un ómnibus de Ucot, que terminó chocando a otro ómnibus y este, a su vez, a dos autos más. Ocurrió en Bulevar Artigas el jueves de noche.

Foto cedida a Subrayado.

Foto cedida a Subrayado.

El conductor de una camioneta agredió al chofer de un ómnibus de Ucot el jueves de noche en Bulevar Artigas, lo que derivó en un paro de 24 horas este viernes del sindicato de trabajadores de esta cooperativa de transporte de pasajeros.

La agresión, que dejó al chofer del ómnibus desmayado por unos instantes, ocurrió cuando circulaba expreso, sin pasajeros.

Según pudo saber Subrayado, el chofer del ómnibus vio que el conductor de la camioneta realizaba maniobras imprudentes pasando vehículos en zig zag.

murio un hombre de 48 anos tras chocar su auto de frente con un omnibus en villa espanola
Seguí leyendo

Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
Embed

Cuando la camioneta se acercó al ómnibus, el chofer le tocó bocina para alertarlo. Desde ahí se produjo una persecución de la camioneta al ómnibus, supuestamente porque le había tocado o dañado el espejo retrovisor.

Cuando el chofer del ómnibus se detuvo y abrió la puerta para ver qué pasaba, ante la posibilidad de que hubiera chocado, el conductor de la camioneta subió y comenzó a golpearlo sin mediar palabra.

Tras la agresión, y ya con las puertas cerradas, el hombre se escapa del ómnibus por una ventana, lo que quedó registrado en el video que grabó una persona que estaba en el lugar. El agresor subió a su camioneta y se fue.

VIDEO OMNIBUS AGRESION

Segundos después de la agresión, el chofer del ómnibus se recupera y ahí se da cuenta que había chocado de atrás a otro ómnibus que esperaba en el semáforo con luz roja. A su vez, este ómnibus chocó de atrás a un auto y este último, a otro auto más adelante.

Según supo Subrayado, nadie, además del chofer del ómnibus, resultó lesionado. El chofer fue asistido en el lugar y derivado luego a un centro de salud.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de Ucot y Coetc durante todo el viernes por agresión a un trabajador
cerca de joaquín suárez

Una mujer fue hallada muerta en un aljibe donde vive su expareja en Canelones: el hombre está detenido
homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon
LIBERADOS EN FEBRERO DE 2026

Justicia declaró inadmisible casación de Fiscalía y mantuvo absolución de asesinos de Alejandro Novo en 2009
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot

Te puede interesar

Alexander Rodríguez Velásquez (27) y Gonzalo Rodríguez Velásquez (24).
Oeste de montevideo

Cayeron dos peligrosos delincuentes que estaban requeridos por homicidio: los "Calidad", de 24 y 27 años
Foto: FocoUy. 
Paro total

Paro sorpresivo de trabajadores de Copsa este viernes: reclaman por falta de pagos
Foto: el supuesto agresor del trabajador del transporte, captado cuando sale del ómnibus por una venta. El conductor del ómnibus no pudo evitar chocar contra otra unidad. Video enviado a Subrayado. video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de Ucot y Coetc durante todo el viernes por agresión a un trabajador

Dejá tu comentario