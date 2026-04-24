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HOMICIDIO EN EL PRADO

"Era un buen pibe" y "salió de trabajar, a disfrutar y pasó lo que pasó", dijo compañero de delivery asesinado

El compañero de trabajo del joven de 22 aseguró que "es complicado el tema de la seguridad y ahí, el Prado, de jueves a domingo es tierra de nadie".

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La investigación para dar con los asesinos de Santiago, el delivery de 22 años asesinado este jueves de noche en el Prado, continúa.

El homicidio ocurrió después de que el joven salió de trabajar y mientras paseaba con su novia en una moto que se había comprado el martes. En Millán y Luis Alberto de Herrera lo empezaron a seguir delincuentes en moto, armados, e intentaron interceptarlo. Él acelera, pero estos le dispararon, hasta que uno de los tiros impactó en él.

Uno de sus compañeros de la pizzería en la que trabajaban habló con Subrayado sobre él. Contó que era un "buen pibe, era un pibe sano". "Salió de trabajar, a disfrutar y pasó lo que pasó. Me enteré hoy de mañana y estamos todos shockeados acá", añadió.

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"Era buen compañero, siempre para adelante era, no tenía vicios, un muchacho sano, trabajador", remarcó.

"Es complicado el tema de la seguridad y ahí, el Prado, de jueves a domingo es tierra de nadie. Por más que está la Republicana, es tierra de nadie. Nosotros vamos a llevar pedidos a veces para ahí y tenés que andar mirando los espejos, tenés que andar mirando las esquinas. Después de las 8:00 de la noche es tierra de nadie", aseguró Jorge, el compañero.

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