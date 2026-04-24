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Oeste de montevideo

Cayeron dos peligrosos delincuentes que estaban requeridos por homicidio: los "Calidad", de 24 y 27 años

Los delincuentes operaban en las zonas de Cerro y Casabó y estaban requeridos por un homicidio. Además, la Policía los investiga por varios hechos violentos, entre ellos, más homicidios.

Alexander Rodríguez Velásquez (27) y Gonzalo Rodríguez Velásquez (24).

Alexander Rodríguez Velásquez (27) y Gonzalo Rodríguez Velásquez (24).

Alexander Rodríguez Velásquez, de 27 años, y Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24 años, son conocidos como los “Calidad” en Cerro y Casabó, donde operaban. Este viernes, al saberse buscados, se entregaron ante el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, supo Subrayado.

Ambos se presentaron junto a sus abogados y quedaron a disposición de los investigadores y de la Fiscalía. Estaban requeridos por un homicidio cometido el 12 de enero pasado en Pasaje de la Vía y Paso de Morlán, en Casabó. Allí las víctimas fueron dos jóvenes de 19 y 20 años que circulaban en moto.

Entonces, los atacantes emparejaron su moto a la de las víctimas y les dispararon. El de 19 años murió y el de 20 quedó gravemente herido.

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Los Calidad estaban requeridos por este crimen pero también siendo investigados por otros hechos violentos, incluso homicidios. Los detectives de Homicidios venían llevando adelante tareas de inteligencia y vigilancia para dar con sus paraderos. Los trabajos permitieron que ambos se entregaran en la base de Hechos Complejos.

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