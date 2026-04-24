Alexander Rodríguez Velásquez, de 27 años, y Gonzalo Rodríguez Velásquez, de 24 años, son conocidos como los “Calidad” en Cerro y Casabó, donde operaban. Este viernes, al saberse buscados, se entregaron ante el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, supo Subrayado.
Cayeron dos peligrosos delincuentes que estaban requeridos por homicidio: los "Calidad", de 24 y 27 años
Los delincuentes operaban en las zonas de Cerro y Casabó y estaban requeridos por un homicidio. Además, la Policía los investiga por varios hechos violentos, entre ellos, más homicidios.
Ambos se presentaron junto a sus abogados y quedaron a disposición de los investigadores y de la Fiscalía. Estaban requeridos por un homicidio cometido el 12 de enero pasado en Pasaje de la Vía y Paso de Morlán, en Casabó. Allí las víctimas fueron dos jóvenes de 19 y 20 años que circulaban en moto.
Entonces, los atacantes emparejaron su moto a la de las víctimas y les dispararon. El de 19 años murió y el de 20 quedó gravemente herido.
Delincuentes robaron una escultura de bronce en el Prado: la cargaron en una camioneta; hay un detenido
Los Calidad estaban requeridos por este crimen pero también siendo investigados por otros hechos violentos, incluso homicidios. Los detectives de Homicidios venían llevando adelante tareas de inteligencia y vigilancia para dar con sus paraderos. Los trabajos permitieron que ambos se entregaran en la base de Hechos Complejos.
Dejá tu comentario