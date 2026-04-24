Escuelas de conducir advierten por academias no avaladas por la IMM que ofrecen cursos en redes sociales

La Asociación Uruguaya de Permisarios de Escuelas de Conducir (Aupec) advierte por cursos de manejo que son ofrecidos por academias que no están avaladas por la Intendencia de Montevideo (IMM).

"Estamos alertando a la población que se encuentra en redes sociales donde ofrecen cursos de manejo como si fueran academias de choferes, te ofrecen tener clases teóricas, en ruta, determinadas clases de manejo, formas de pago, y no son academias avaladas, establecidas dentro de la Intendencia de Montevideo", aseguró Gustavo Vidal de Aupec.

La recomendación a la población es que quienes quieran hacer un curso de manejo, consulte en la lista de academias avaladas de la Intendencia de Montevideo. Con esto, la persona puede tener "la certeza de que ese curso va a ser dado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y mucha transparencia, que es lo que no está habiendo en estos casos", dijo.

"Si cada persona entra en Google y se encuentra con supuestas academias que brindan un servicio y no está avalado, no está dentro de la Intendencia de Montevideo, no podemos responder por eso. Y estamos hablando de seguridad vial, de la vida de las personas", añadió.

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