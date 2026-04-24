RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Escuelas de conducir advierten por academias no avaladas por la IMM que ofrecen cursos en redes sociales

"Estamos alertando a la población que se encuentra en redes sociales donde ofrecen cursos de manejo como si fueran academias y no están avaladas", indican.

conductores-choferes

La Asociación Uruguaya de Permisarios de Escuelas de Conducir (Aupec) advierte por cursos de manejo que son ofrecidos por academias que no están avaladas por la Intendencia de Montevideo (IMM).

"Estamos alertando a la población que se encuentra en redes sociales donde ofrecen cursos de manejo como si fueran academias de choferes, te ofrecen tener clases teóricas, en ruta, determinadas clases de manejo, formas de pago, y no son academias avaladas, establecidas dentro de la Intendencia de Montevideo", aseguró Gustavo Vidal de Aupec.

La recomendación a la población es que quienes quieran hacer un curso de manejo, consulte en la lista de academias avaladas de la Intendencia de Montevideo. Con esto, la persona puede tener "la certeza de que ese curso va a ser dado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y mucha transparencia, que es lo que no está habiendo en estos casos", dijo.

Imagen: IMM. Avenida 18 de Julio vista hacia El Gaucho.
Seguí leyendo

IMM dio a conocer cada cuánto tiempo pasarán los nuevos ómnibus rápidos en 18 de Julio, 8 de Octubre y Avenida Italia

"Si cada persona entra en Google y se encuentra con supuestas academias que brindan un servicio y no está avalado, no está dentro de la Intendencia de Montevideo, no podemos responder por eso. Y estamos hablando de seguridad vial, de la vida de las personas", añadió.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot
homicidio en montevideo

Mataron a un joven de 22 años en el Prado: dos delincuentes lo siguieron en moto y lo balearon
LIBERADOS EN FEBRERO DE 2026

Justicia declaró inadmisible casación de Fiscalía y mantuvo absolución de asesinos de Alejandro Novo en 2009
Lucas obes y buschental

Robaron una escultura de bronce en el Prado: hay tres detenidos y una amoladora y una camioneta incautadas

Te puede interesar

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe video
CANELONES

Imputaron por femicidio y enviaron a prisión preventiva a la expareja de la mujer encontrada en un aljibe
Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Orsi convocó al Consejo de Ministros para el martes en Torre Ejecutiva por el Diálogo Social
Advertencia naranja por vientos muy fuertes. Foto: FocoUy
LUEGO, BAJA LA TEMPERATURA

Inumet emitió un aviso por vientos fuertes, con rachas de 60-80 km/h o superiores

Dejá tu comentario