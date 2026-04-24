Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador

Foto: el supuesto agresor del trabajador del transporte, captado cuando sale del ómnibus por una venta. El conductor del ómnibus no pudo evitar chocar contra otra unidad. Video enviado a Subrayado.

Desde la pasada medianoche hay un paro de los ómnibus de UCOT que se extenderá durante todo el viernes por la agresión que sufrió un trabajador de UCOT. Se resolvió una caravana hacia Torre Ejecutiva, pasando también por el Ministerio del Interior y el Palacio Legislativo.

En el mediodía, los trabajadores de Coetc resolvieron adherir a la detención de actividades.

Paro de trabajadores de Ucot y Coetc tras agresión a un chofer: después de las 13:30 horas, habrá movilización en ómnibus hacia Torre Ejecutiva, Ministerio del Interior, Palacio Legislativo y Terminal Río Branco. Informa @Martinabreu20 | https://t.co/tn66rVpdyl pic.twitter.com/CMOhgXrNVq

La Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (Ascot) informa en un comunicado la agresión a uno de sus afiliados y exige a las autoridades medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores.

“Ante los gravísimos hechos de violencia ocurridos recientemente contra uno de nuestros afiliados, se ha resuelto decretar un paro total de actividades por 24 horas, a partir de los primeros servicios del viernes 24”, dice el comunicado.

Y agrega: “Nuestro compañero fue víctima de una bruta agresión por parte de un individuo mientras cumplía con sus tareas laborales, la cual lo dejó inconsciente y derivó en un siniestro vial al colisionar la unidad que conducía contra otro ómnibus. Este hecho puso en riesgo su vida y la de terceros, pudiendo haber desencadenado una tragedia de magnitud irreparable”.

Embed El video compartido por el sindicato de trabajadores de las cooperativas del transporte. El supuesto agresor sale del ómnibus por la venta y es filmado por una persona en el lugar.https://t.co/tn66rVpdyl pic.twitter.com/2iBS3fXEFn — Subrayado (@Subrayado) April 24, 2026

“Exigimos a las autoridades el inmediato esclarecimiento de lo sucedido, la identificación y sanción del responsable, la implementación urgente de medias concretas que garanticen la seguridad de los trabajadores”, agrega el comunicado.

Este viernes al mediodía habrá una asamblea de los trabajadores de las cooperativas y luego una movilización.