Vecinos de Casavalle organizaron una jornada solidaria para reparar contenedor que funciona como salón en escuela

Un niño contó que ayudaron a arreglar su salón, donde se colocará un piso nuevo. "Estaba todo roto, horrible, lleno de hormigas y con ratones", detalló. Los niños tenían clase en otro espacio por esta razón.

"Hoy estamos haciendo una jornada para recuperar un contenedor, que en realidad es un salón, que usan los niños de 4to año, porque estaban dando clases abajo de una escalera, vino el frío, se distraen por el pasaje de otros compañeros, entonces, en una solidaridad, decidimos arreglar el contenedor para que puedan estudiar de forma más digna", indicó Adriana Rodríguez, vecinapresidenta de la cooperativa Dionisio Díaz y abuela de un alumno. Confirmó lo que contó el niño: "El piso hundido, tenía hormigas y había muchos ratones. Al hundirse el piso no podían caminar los niños, además se llovía", dijo.

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Además, señaló que la directora le reclamó "un par de veces a Primaria" pero no hubo respuesta, por lo que las familias se comprometieron. Llaman a que más personas se sumen a colaborar, "porque la escuela necesita mucho para levantar su infraestructura".

"Todos tenemos derecho a vivir, trabajar y estudiar de forma digna, no por vivir en el barrio que vivimos no nos lo merecemos, que muchos sienten que es lo único que se merecen. Creo que enaltecer un poco los valores de los niños, porque son los hombres del futuro", reflexionó Adriana.