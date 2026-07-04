Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala

El miércoles de tarde un arma se disparó dentro de una casa en Helvecia y Canoa, en el barrio Piedras Blancas. La bala impactó en el cuello de una niña de tres años que llegó con su madre a la policlínica de Capitán Tula.

La niña ingresó en estado grave y permanece internada en el Hospital Pereira Rossell fuera de peligro y pasó a sala. Allí su madre le dijo a la Policía que de camino a la casa un hombre había intentado rapiñarla, que el delincuente disparó e hirió a la niña.

Pero, la versión fue rápidamente desmentida por familiares que daban versiones encontradas ante la Policía. Los investigadores de zona III fueron a la casa e ingresaron con la autorización de una mujer que estaba allí.

Vieron que había indicios claros de que el arma se había disparado dentro de la casa familiar, se hicieron pericias y ayer hubo un allanamiento en la misma casa en la que se detuvo a un hombre de 27 años, amigo del padre, que estaba mirando un partido de fútbol y manipulando un arma en la casa cuando se disparó e hirió a la niña. Para los investigadores, el arma es de este hombre y el disparo lo efectuó él.

Ahora quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para establecer si hubo otras responsabilidades y se monitorea el estado de salud de la niña.