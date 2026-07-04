RECIBÍ EL NEWSLETTER
piedras blancas

Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala

Según la investigación, estaba mirando un partido en la casa cuando el arma que manipulaba se disparó.

policlinica-capitan-tula1

El miércoles de tarde un arma se disparó dentro de una casa en Helvecia y Canoa, en el barrio Piedras Blancas. La bala impactó en el cuello de una niña de tres años que llegó con su madre a la policlínica de Capitán Tula.

La niña ingresó en estado grave y permanece internada en el Hospital Pereira Rossell fuera de peligro y pasó a sala. Allí su madre le dijo a la Policía que de camino a la casa un hombre había intentado rapiñarla, que el delincuente disparó e hirió a la niña.

Pero, la versión fue rápidamente desmentida por familiares que daban versiones encontradas ante la Policía. Los investigadores de zona III fueron a la casa e ingresaron con la autorización de una mujer que estaba allí.

una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en durazno; el hombre esta profugo
Seguí leyendo

Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo

Vieron que había indicios claros de que el arma se había disparado dentro de la casa familiar, se hicieron pericias y ayer hubo un allanamiento en la misma casa en la que se detuvo a un hombre de 27 años, amigo del padre, que estaba mirando un partido de fútbol y manipulando un arma en la casa cuando se disparó e hirió a la niña. Para los investigadores, el arma es de este hombre y el disparo lo efectuó él.

Ahora quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para establecer si hubo otras responsabilidades y se monitorea el estado de salud de la niña.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
RAPIÑA EN BARRIO ATAHUALPA

Video: cámara de seguridad del residencial captó el momento del tiroteo entre los policías y los delincuentes
BARRIO ATAHUALPA

"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes
SEGURIDAD INTERNA

Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados

Te puede interesar

Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo
FEMICIDIO

Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo
Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
ESTADO DE SALUD DE TRES EFECTIVOS

Sigue "grave, pero estable" el policía que fue baleado en rapiña a residencial; la otra efectiva herida evoluciona
Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala
piedras blancas

Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala

Dejá tu comentario