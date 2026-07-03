Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados

El Ministerio del Interior trabaja por estos días en la puesta a punto de los vehículos blindados Cóndor, prestados por el Ejército para que la Policía patrulle los barrios más violentos y con mayor criminalidad de Montevideo y la zona metropolitana.

La Policía comenzará a utilizar primero estos blindados de acuerdo a la necesidad que surja de los operativos planificados para el combate del crimen organizado y narcotráfico, dijeron fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Subrayado.

En paralelo el gobierno inició los trámites con Estados Unidos para habilitar el uso de los vehículos militares Mamba, que fueron donados para ser utilizados por el Ejército uruguayo en Misiones de Paz, y no en tareas de seguridad interna.

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Una vez obtenida esa habilitación se podrá disponer de estos vehículos más amplios para el patrullaje en los barrios, también con capacitación por parte del Ministerio de Defensa.

En el caso de los blindados del Ejército, que esta semana llegaron desde el Batallón Mecanizado de Florida, se realiza por estos días el ploteo de los mismos para que sean identificados como móviles policiales.

Si bien no está confirmada la fecha ni el barrio donde comenzarán a utilizarse estos blindados Cóndor, las autoridades del Ministerio del Interior esperan iniciar estos operativos de disuasión y protección de los policías en unos 10 días aproximadamente.