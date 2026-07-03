RECIBÍ EL NEWSLETTER
SEGURIDAD INTERNA

Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados

Los policías que conducirán los blindados del Ejército ya están siendo capacitados por el Ministerio de Defensa. Los vehículos serán identificados con logos de la Policía. Definen los barrios para ser utilizados.

tanquetas-ejercito-vehiculos-militares

El Ministerio del Interior trabaja por estos días en la puesta a punto de los vehículos blindados Cóndor, prestados por el Ejército para que la Policía patrulle los barrios más violentos y con mayor criminalidad de Montevideo y la zona metropolitana.

La Policía comenzará a utilizar primero estos blindados de acuerdo a la necesidad que surja de los operativos planificados para el combate del crimen organizado y narcotráfico, dijeron fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Subrayado.

En paralelo el gobierno inició los trámites con Estados Unidos para habilitar el uso de los vehículos militares Mamba, que fueron donados para ser utilizados por el Ejército uruguayo en Misiones de Paz, y no en tareas de seguridad interna.

Foto: FocoUy. José Antonio Kast, presidente de Chile.
Seguí leyendo

De visita en Uruguay, presidente de Chile propone cadena perpetua para narcos en la región y rechaza militarizar la Policía

Una vez obtenida esa habilitación se podrá disponer de estos vehículos más amplios para el patrullaje en los barrios, también con capacitación por parte del Ministerio de Defensa.

En el caso de los blindados del Ejército, que esta semana llegaron desde el Batallón Mecanizado de Florida, se realiza por estos días el ploteo de los mismos para que sean identificados como móviles policiales.

Si bien no está confirmada la fecha ni el barrio donde comenzarán a utilizarse estos blindados Cóndor, las autoridades del Ministerio del Interior esperan iniciar estos operativos de disuasión y protección de los policías en unos 10 días aproximadamente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
GERENTE DE ACAU, IGNACIO PAZ

Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión por el nuevo Imesi a los vehículos eléctricos
AEROPUERTO DE CARRASCO

Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que "averió" un motor
caso facundo

Quedó firme la condena a siete años de cárcel contra el joven que mató a su amigo con una chumbera
CAPITÁN DE LA SELECCIÓN URUGUAYA

Valverde tras la eliminación: "Asumo la derrota, me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura"
despliegue policial en atahualpa

Dos policías baleados tras enfrentamiento con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
despliegue policial en atahualpa

Dos policías baleados tras enfrentamiento con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos
Foto: Subrayado.
homicidio en montevideo

Mataron a tiros a un hombre en una barraca del barrio Maracaná; en el lugar hallaron 20 casquillos
Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados
SEGURIDAD INTERNA

Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados

Dejá tu comentario