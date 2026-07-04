Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo

Una mujer de 42 años fue asesinada por su pareja, un hombre de 41 años, en Ciudad del Carmen, Durazno. El hombre está prófugo.

Información del Ministerio del Interior señala que la mujer estaba en su casa, "cuidando tres niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar, además, su hijo de 13 años".

El femicidio se registró sobre las 6:20 de este sábado. El hombre utilizó un arma blanca, ubicada en la escena, para matar a la mujer.

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"No se registran denuncias anteriores por casos de violencia doméstica entre la pareja", señala el comunicado oficial-

Trabajan en el lugar personal de la Jefatura de Durazno, la directora departamental de Violencia Doméstica y Género, Policía Científica. "Se realizan, además, las coordinaciones interinstitucionales necesarias para abordar y contener la situación de las niñas y el adolescente hijo de la pareja, así como el trabajo con la comunidad".