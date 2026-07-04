Sigue "grave, pero estable" el policía que fue baleado en rapiña a residencial; la otra efectiva herida evoluciona

Sigue "grave, pero estable" el policía de 48 años que fue baleado por delincuentes que rapiñaron un residencial en el barrio Atahualpa. Está en el Hospital Español.

Su compañera, de 23 años, evoluciona, está internada en el Hospital Policial por intervención en la pierna lesionada, pero se encuentra "estable", informaron desde el Ministerio del Interior.

En tanto, el policía que fue herido en el barrio Peñarol durante una investigación el jueves, también está en el Español, permanece internado y con "evolución favorable".

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LA RAPIÑA AL RESIDENCIAL

El enfrentamiento ocurrió en un residencial ubicado en avenida Millán y Juan Rodríguez Correa. Según información policial, dos efectivos llegaron al lugar cuando tres delincuentes estaban dentro del edificio cometiendo una rapiña.

Allí se produjo un intercambio de disparos. Un policía recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Español, donde permanece internado en estado grave. Su compañera sufrió una herida de bala en la pierna derecha y se encuentra fuera de peligro.

No hubo ancianos ni empleados lesionados. En el lugar había 45 adultos mayores al momento de la rapiña.

EL CASO DEL BARRIO PEÑAROL

El policía circulaba junto a otros en un vehículo de Investigaciones de la zona operacional III, que no es posible identificarlo como policial. Los efectivos habían sido enviados al lugar luego de que el sistema Shotspotter detectara disparos. Al llegar, fueron recibidos a tiros.

El ataque generó un importante despliegue policial. La manzana fue rodeada por efectivos de varias reparticiones, entre ellas el PADO, la Unatem y un helicóptero de la Policía. Mientras policías llegaban en apoyo, continuaban los disparos desde un pasaje donde quedaron varios casquillos esparcidos en la calle.

Durante el operativo, algunos efectivos observaron a un hombre que caminaba por el lugar con una bolsa en la mano. Al ser interceptado, tiró la bolsa hacia el patio de una casa. Dentro, había una pistola, un revólver y un cargador tipo caracol, que aumenta la capacidad de municiones. La Policía Científica hizo pericias en el lugar e incautó las armas.

Finalmente el hombre, de 42 años, fue detenido y quedó a disposición de Fiscalía.

La investigación continúa para identificar a otros responsables de la balacera.