Continúa el conflicto en Terminal Cuenca del Plata y el sindicato para desde este sábado a mediodía

El sindicato confirmó a Subrayado la medida, que rige desde las 12:00 y en principio hasta las 23:00. "Acá corre un papel determinante de la empresa dar señales positivas o no", señaló Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato.

"El sindicato continua planteando como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible", señala el comunicado de la empresa, publicado este sábado. "TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva. En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe", agrega.