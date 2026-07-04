RECIBÍ EL NEWSLETTER
paro en el puerto

Continúa el conflicto en Terminal Cuenca del Plata y el sindicato para desde este sábado a mediodía

El paro es por la condición de los trabajadores de que la empresa asegure jornales o brinde un bono.

Vista aérea de TCP, Katoen Natie.&nbsp;

Vista aérea de TCP, Katoen Natie. 

Continúa el conflicto laboral en Terminal Cuenca del Plata (TCP) y los trabajadores realizan un paro desde este mediodía y por "tiempo indefinido" y reintegro espontáneo, informó la empresa Katoen Natie.

El sindicato confirmó a Subrayado la medida, que rige desde las 12:00 y en principio hasta las 23:00. "Acá corre un papel determinante de la empresa dar señales positivas o no", señaló Álvaro Reinaldo, presidente del sindicato.

"El sindicato continua planteando como condición previa para sentarse a negociar que la empresa abone a todos los trabajadores un bono adicional al salario de $50.000 líquidos mensuales mientras se desarrolle la negociación o, alternativamente, que otorgue 25 jornales asegurados a todo el personal, exista o no trabajo disponible", señala el comunicado de la empresa, publicado este sábado. "TCP considera que este planteo reviste una extrema gravedad, en tanto condiciona el inicio del diálogo a exigencias económicas ajenas al normal desarrollo de una negociación colectiva. En consecuencia, la empresa no puede aceptar una posición de esta naturaleza, por resultar inviable, improcedente y contraria a un proceso de negociación responsable y de buena fe", agrega.

vecinos de casavalle organizaron una jornada solidaria para reparar contenedor que funciona como salon en escuela
Seguí leyendo

Vecinos de Casavalle organizaron una jornada solidaria para reparar contenedor que funciona como salón en escuela

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

Vecino encontró en su patio a delincuente que robó en residencial: "Estaba escondido en un árbol de laurel grande que tengo"
despliegue policial en atahualpa

Policía grave tras tiroteo con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos en Atahualpa
RAPIÑA EN BARRIO ATAHUALPA

Video: cámara de seguridad del residencial captó el momento del tiroteo entre los policías y los delincuentes
BARRIO ATAHUALPA

"Creemos que fue entregado", dijo responsable del residencial que fue rapiñado este viernes
SEGURIDAD INTERNA

Policía comenzará a patrullar con los blindados del Ejército y tramita con EEUU habilitación de los vehículos militares donados

Te puede interesar

Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo
FEMICIDIO

Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo
Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
ESTADO DE SALUD DE TRES EFECTIVOS

Sigue "grave, pero estable" el policía que fue baleado en rapiña a residencial; la otra efectiva herida evoluciona
Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala
piedras blancas

Hombre detenido por disparo a niña de tres años es amigo del padre; la menor está fuera de peligro y pasó a sala

Dejá tu comentario