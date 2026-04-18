Vecinos del barrio Bella Italia protestaron este sábado de noche por la ocurrencia de numerosos robos a viviendas y rapiñas a personas en la calle.
Vecinos de Bella Italia protestaron con corte de calle y quema de cubiertas por robos y rapiñas en la zona
Los vecinos reclaman la presencia policial y la actuación tras numerosas denuncias realizadas por robos y rapiñas en el barrio Bella Italia. Cortaron la calle con quema de cubiertas.
Cortaron la calle en la intersección de Aparicio Saravia y Florencia y realizaron la quema de cubiertas y madera.
Los efectivos policiales que acudieron al lugar pidieron a los vecinos que dejara una senda de la calle habilitada para el tránsito, y así lo hicieron.
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Reclaman presencia policial constante en el barrio y que haya actuaciones para atrapar a los delincuentes.
Aseguran que algunos son conocidos del barrio y han aportado incluso sus nombres.
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