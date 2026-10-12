Vecino de Aceguá encontró una granada mientras realizaba una instalación eléctrica en el cielorraso de su casa

Un vecino de Aceguá en Cerro Largo encontró una granada militar mientras realizaba tareas de reparación en la instalación eléctrica de su casa.

Carlos Pintos contó a Subrayado que hace un mes se mudaron a la vivienda y desde entonces ha realizado varios trabajos en el inmueble. Al hacer una instalación halló el dispositivo arriba del cielorraso.

Pintos, que es militar retirado, indicó que se trataba de una granada de entrenamiento, lo que no le resta que tenga riesgo para la integridad de las personas, dijo. El dispositivo "estaba en un estado bastante complicado". "La explosión es la misma (que una granada)" pero "no larga los artefactos que tiene adentro", agregó.

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De inmediato, tomó la granada y le pidió a su esposa que saliera de la vivienda junto a su bebé y activó al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de Aceguá que desplegó un operativo especial para neutralizarla.

Pintos aseguró que lo ocurrido lo hizo sentirse inseguro y dijo que no quiere realizar más reparaciones para no encontrarse con otra sorpresa.