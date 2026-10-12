RECIBÍ EL NEWSLETTER
HALLAZGO EN CERRO LARGO

Vecino de Aceguá encontró una granada mientras realizaba una instalación eléctrica en el cielorraso de su casa

Carlos Pintos, militar retirado, dijo que se trataba de una granada de entrenamiento, lo que no le resta que tenga riesgo para la integridad de las personas. El dispositivo "estaba en un estado bastante complicado", aseguró.

bomba-cielorraso-acegua

Un vecino de Aceguá en Cerro Largo encontró una granada militar mientras realizaba tareas de reparación en la instalación eléctrica de su casa.

Carlos Pintos contó a Subrayado que hace un mes se mudaron a la vivienda y desde entonces ha realizado varios trabajos en el inmueble. Al hacer una instalación halló el dispositivo arriba del cielorraso.

Pintos, que es militar retirado, indicó que se trataba de una granada de entrenamiento, lo que no le resta que tenga riesgo para la integridad de las personas, dijo. El dispositivo "estaba en un estado bastante complicado". "La explosión es la misma (que una granada)" pero "no larga los artefactos que tiene adentro", agregó.

dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
Seguí leyendo

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta

De inmediato, tomó la granada y le pidió a su esposa que saliera de la vivienda junto a su bebé y activó al Grupo de Reserva Táctica (GRT) de Aceguá que desplegó un operativo especial para neutralizarla.

Pintos aseguró que lo ocurrido lo hizo sentirse inseguro y dijo que no quiere realizar más reparaciones para no encontrarse con otra sorpresa.

Temas de la nota

Lo más visto

video
NO HUBO LESIONADOS

Dos ómnibus fueron apedreados en los accesos; empresas piden "trabajo en conjunto de la Policía"
rapiña en ómnibus

En cinco segundos, un delincuente robó $3.500 al conductor de un ómnibus tras amenazas
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
LESIÓN NODULAR

Profesor de cirugía de tórax explicó las características de un nódulo pulmonar, tras anuncio del papa León
tiroteo

Ataque a tiros contra un hombre incluyó al menos 14 disparos en Cerrito de la Victoria; está grave

Te puede interesar

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
RUTA 11 EN CANELONES

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad video
"CUANTO MÁS RÁPIDO SE PUEDA APROBAR, MEJOR"

Gobierno envía proyecto de ley para habilitar la jubilación anticipada desde los 60 años de edad
Tatiana Marset no fue a la audiencia y su defensa dijo que fue operada de urgencia; la Justicia la declaró en rebeldía
BOLIVIA

Tatiana Marset no fue a la audiencia y su defensa dijo que fue operada de urgencia; la Justicia la declaró en rebeldía

Dejá tu comentario