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RUTA 11 EN CANELONES

Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta

El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas de este lunes a la altura del kilómetro 143 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.

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Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en el choque frontal entre un auto y una camioneta.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas de este lunes a la altura del kilómetro 143 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.

Por causas que se desconocen, un auto que circulaba por ruta 11 impactó de forma frontal con una camioneta que se desplazaba en sentido contrario, informó Policía Caminera.

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El resultado primario del choque es de dos personas fallecidas en el lugar; cuatro lesionados.

El tránsito por el lugar se debió canalizar por la faja natural de la ruta.

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