Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en el choque frontal entre un auto y una camioneta.
Dos personas murieron y cuatro resultaron lesionadas en choque frontal entre un auto y una camioneta
El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas de este lunes a la altura del kilómetro 143 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.
El siniestro de tránsito fatal ocurrió pasadas las 15 horas de este lunes a la altura del kilómetro 143 de la ruta 11 en el departamento de Canelones.
Por causas que se desconocen, un auto que circulaba por ruta 11 impactó de forma frontal con una camioneta que se desplazaba en sentido contrario, informó Policía Caminera.
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El resultado primario del choque es de dos personas fallecidas en el lugar; cuatro lesionados.
El tránsito por el lugar se debió canalizar por la faja natural de la ruta.
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