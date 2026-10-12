Tatiana Marset no fue a la audiencia y su defensa dijo que fue operada de urgencia; la Justicia la declaró en rebeldía

Tatiana Marset, hermana del narco uruguayo Sebastián Marset, fue declarada en rebeldía por la Justicia de Bolivia, luego de faltar a la audiencia que tenía pautada para este lunes a las 10:00 de la mañana.

Su defensa señala que está internada, con una hemorragia abdominal, y que fue operada por tumores, aunque desconocen si son malignos o benignos, indican medios de Bolivia. También señalaron que presentarán un recurso para evitar que vuelva a la cárcel. La Justicia la declaró en rebeldía y emitió una orden de detención.

En esta audiencia se definía si continuaba con arresto domiciliario nocturno o si volvía a la cárcel, luego de que así lo solicitara el Ministerio Público, por presuntamente haber incumplido con su medida.

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Además, también es investigada por presuntamente recibir precursores químicos por parte de un uruguayo en Paraguay, señala El Deber de Bolivia.

“Ahora hemos presentado un memorial de purga de rebeldía, porque no nos sorprende que quieran enviarla (nuevamente) al penal de Palmasola”, dijo la abogada,